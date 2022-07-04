Объединяя души и сердца

Концерт «Ән домбыра, жыр домбыра, күй домбыра», посвященный Дню домбры, объединил на одной творческой площадке представителей разных этносов, еще раз продемонстрировав духовную силу культуры.

Символично, что концерт прошел во дворе исторического здания Дома дружбы, который в этом году отмечает 50-летие со дня открытия. Домбра – национальное достояние казахского народа, и сегодня это не просто музыкальный инструмент, а символ сближения всех этносов, живущих под единым шаныраком.

В этот вечер не раз говорили о том, что для казаха нет ничего ценнее домбры. Именно этот инструмент лучше всего раскрывает душу и сердце казахского народа, домбра – важная составляющая духовного наследия нации. Через домбру наши предки выражали радость, печаль, сожаление, раскаяние – свое душевное и эмоцио­нальное состояние. Сотни кюев и сегодня звучат, напоминая нам об истории страны и народа.

Инициатором концерта выступил депутат Мажилиса Парламента РК Абилфас Хамедов. Он уроженец Туркестанской области, родился в семье депортированных азербайджанцев.

– Самые теплые воспоминания детства связаны с обрядом беташар. Детвора с нетерпением ждала, когда под звуки домбры открывали лицо невесты, а женщины бросали шашу из конфет. Мелодии домбры я люблю с раннего детства, поэтому с удовольствием организовал творческий вечер для горожан, – говорил Абилфас Хамедов. – Это наш вклад в празднование Дня домбры. Через домбру мы познаем культуру, язык, традиции казахского народа. Две струны создают такую музыку, которая не оставляет равнодушным никого, покоряет душу каждого слушателя.

В концертной программе звучали терме, кюи, казахские народные песни. Свой музыкальный подарок преподнес 15-летний Ерасыл Таштемиров, который приехал из Кыргызстана. Выступали и профессиональные исполнители, и поклонники домбры. Так, горячие аплодисменты со словами «Жарайсың!» завоевал юный домб­рист Герман Сухоруков, который исполнил кюй «Балбырауын». Как оказалось, в шесть лет он впервые услышал звуки домбры и сказал маме, что хочет научиться играть на этом инструменте.

– У домбры очень красивый звук, мне нравится постигать инст­румент. Уже освоил семь кюев, сейчас разучиваю кюй «Адай». Недавно участвовал в конкурсе «Бозторғай» и занял второе место, – рассказал Герман.

Музыкальный руководитель Дома социальных услуг «Шанырақ» Нурболат Исаев сопровождал выступление ветерана труда Айымторы Тогариновой. Он считает, что для представителей старшего поколения духовная пища порой важнее хлеба насущного.

– Домбра – олицетворение нацио­нального кода, отрадно, что День домбры с каждым годом становится все популярнее среди казах­станцев, – сказал музыкант. – Мне, как творческому человеку, импонирует, что в Алматы работает Театр традиционного искусства «Алатау» – единственный в Цент­ральной Азии.

Одна из авторитетных популяризаторов казахского языка и искусства Асылы Алиевна Осман напомнила, как высоко ценил домб­ру известный поэт Ильяс Жансугуров, и это нашло отражение в его творчестве. Инструмент уникален: посредством музыки он доносит то, что невозможно сказать словами. День домбры – это дань уважения казахской истории и культуре.