Объединяя научное пространство Любовь ЗОРИНА, Уральск

Приветствуя гостей, заместитель акима области Арман Утегулов отметил, что традиционный инженерный форум стал успешной диалоговой площадкой, на которой формируются механизмы взаимодействия ученых, модели интеграции и совместных усилий в решении актуальных технических и экологических проблем. Известный ученый, первый вице-президент Инженерной академии РК, профессор Надир Надиров в свою очередь подчеркнул: в условиях снижения цен на нефть следует сосредоточить усилия на удешевлении себестоимости ее добычи и переработки. Этому будут способствовать новые технологии.

Все более востребованными становятся альтернативные источники энергии. В том числе комбинированные установки, способные генерировать энергию солнца, ветра и природного газа. Одно из таких изобретений будет представлено Казахстаном на ЭКСПО-2017. На пленарном и секционных заседаниях обсуждались возможности извлечения нефти с больших глубин, разработки совместных инновационных проектов в промышленности и других сферах экономики, внедрения в производство научных разработок.



