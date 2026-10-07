Объединяя науку и технологии

Современные достижения в здравоохранении обсудили участники семинара «Глобальные рубежи медицины: инновации, устойчивость и обмен опытом». Встреча организована фондом GX, Nazarbayev University при поддержке Министерства здравоохранения.
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