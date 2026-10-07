Объединяя науку и технологии

Семинар прошел в контексте долгосрочного и динамично развивающегося парт­нерства между Казахстаном и Китаем, включая глобальную инициативу «Один пояс – один путь».

Как отметил в приветственном слове президент Nazarbayev University Вакар Ахмад, в этот день за общим столом собрались лидеры и представители ведущих организаций, у которых есть общая убежденность: ключевые вызовы в сфере глобального здравоохранения невозможно преодолеть силами одной структуры, страны или в границах единой научной дисциплины. Для их эффективного решения необходимы коллективный разум, трансграничная интеграция и искреннее стремление перенимать передовой опыт. Объединяя усилия, медицинские сообщества получают уникальный шанс сообща работать над важнейшими задачами в государствах – участниках инициативы «Один пояс – один путь». Речь идет о борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а также об обеспечении равного дос­тупа к качественной медицинской помощи в сельской местности.

Перед началом официальной час­ти стороны скрепили партнерство подписанием меморандумов о взаи­мопонимании. Документы предус­матривают паритетное содействие научным и профессиональным обменам, проведение совместных мероприятий, организацию стажировок и реализацию перспективных исследовательских проектов.

В рамках встречи участники обсудили актуальные вопросы в сфере общественного, цифрового здравоохранения, медицинского образования, а также использования роботизированных технологий в повседневной практике.

Отметим, что фонд GX – неправительственная благотворительная организация, которая оказывает медицинскую и гуманитарную помощь странам – участницам инициативы «Один пояс – один путь». В настоящее время фонд реализует проекты в государствах Азии, Африки, Центральной Америки и Тихоокеанского региона, фокусируясь на лечении болезней, борьбе со стихийными бедствиями и поддержке медицинских кадров.