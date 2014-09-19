Объединяясь перед вызовами Лаура ТУСУПБЕКОВА

Такое решение было принято вчера по итогам очередного, XIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего под председательством руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий − председателя Сената Парламента Касым-Жомарта Токаева. Также по итогам форума была определена тематика предстоящего V Съезда лидеров мировых и традиционных религий – "Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития".



Для участия в работе XIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий приехали религиозные деятели, теологи, ученые со всего мира. Посему итоговые документы заседания являются коллективным результатом прозвучавших идей и предложений. Здесь мнение каждого было услышано и учтено.



Открывая работу Секретариата, К. Токаев отметил, что заседание Секретариата и подготовка к Съезду проводится в период обострения международной ситуации. На поверхность вышли не только политические, но и межрелигиозные и внутрирелигиозные противоречия. Мир столкнулся с невиданными ранее проявлениями нетерпимости и жестокости.



– С чувством тревоги мы убеждаемся в том, что идеи религиозного экстремизма и радикализма обретают популярность среди молодых людей, проживающих не только в бедных, развивающихся странах, но и на Западе, – сказал руководитель Секретариата съезда.



Было отмечено, задача предстоящего съезда состоит в откровенном обсуждении проблем, стоящих перед человечеством. Именно поэтому мы предлагаем обсудить на съезде вопросы диалога религиозных лидеров и политических деятелей.



– Вы, духовные наставники, являетесь хранителями моральных и нравственных ценностей, оказывая влияние на умы и настроения отдельных людей и общества в целом, – сказал, обращаясь к участникам форума, К. Токаев. – Вы можете вдохновлять на благие дела и свершения, способствовать преодолению барьеров невежества, страха и непонимания. В свою очередь политики могут не только претворять в жизнь мечты и чаяния народов жить в мире, но и реализовывать идеи Съезда по продвижению взаимопонимания, согласия и сотрудничества между представителями разных верований и национальностей. Вместе мы можем сделать намного больше, чем поодиночке.



Спикер Сената выразил уверенность, что каждый из тех, кто сегодня несет духовные ценности обществу, полон надежд и стремлений к прекращению бессмысленных кровопролитий и созданию благоприятных условий для прочного и устойчивого мира. Одним из путей достижения этой простой человеческой цели является продвижение религиозной терпимости и взаимного уважения, привлечение противоборствующих сторон к столу переговоров для установления диалога и содействие им в достижении компромисса.



Пожелания добра от всего католического мира передал в своем выступлении Его Преподобие монсеньор Халед Акаше – заведующий Бюро по связям с Исламом Папского Совета по межрелигиозному диалогу Святого Престола. Он подчеркнул важность инициированного нашей страной форума, отметив, что состоявшаяся встреча проходит на фоне трагических событий в разных частях света. Трагичность этому придает тот факт, что злодеяния свершаются под флагом религии. Сегодня, отметил духовный деятель, ни одна страна не может считать себя защищенной от рисков быть подверженной террористическим атакам.



– На все эти угрозы мы, религиозные деятели, должны отвечать стойко словом и делом, – сказал Его Преподобие монсеньор Халед Акаше.



Советник министра по делам Ислама Королевства Саудовской Аравии Доктор Абдулла Фахад аль-Лхидан, поблагодарив руководство нашей страны за создание Съезда мировых и традиционных религий, отметил, что этот форум был инициирован ради высокой цели. Так распорядился Всевышний, что человечество разделено на национальности и вероисповедания. Но, напомнил исламский религиовед, если Аллах пожелает, он может сделать всех единой нации.



– Но мы разные. Это воля Всевышнего, который предоставил нам свободу, чтобы мы имели выбор. И нужно нести ответственность за этот выбор. Ислам признает это различие. В этом контексте ислам призывает всегда к диалогу среди представителей всех конфессий, – сказал Абдулла Фахад аль-Лхидан. К этому мнению присоединился и Абдельрахман Мохамед Муса – советник Верховного имама, Шейха "Аль-Азхар Аш-Шериф", Египет. Он назвал съезд благородным форумом, площадкой, способной внести глобальный вклад в сохранение мира, а также распространить добрые идеи среди всех народов.



Нужно сказать, что в риторике представителей ислама лейтмотивом звучала мысль о том, что ислам – это религия мира и добра. Очевидно, что некоторые события, происходящие сегодня в мире, создают насколько противоположное, настолько же и искажающее реальность, впечатление. Епископ Евангелическо-Лютеранской церкви в Казахстане, Представитель Всемирной лютеранской федерации, Его Преосвященство епископ Юрий Новгородов призвал представителей мусульманской конфессии перестать оправдывать Ислам, потому что образованные, духовные люди знают, что эта религия несет в себе исключительно высокие духовные ценности. Он сравнил те явления, которые происходят сегодня в мусульманском мире, с модницей, меняющей платье в зависимости от целей.



– Упаси всех нас Бог поставить знак равенства между понятиями мусульманин и террорист. Сегодня опасные явления наблюдаются и в Европе. В самом центре Европы уже полгода идут боевые действия, где христиане убивают христиан, растет национализм и неонацизм и открыто используется фашистская символика. Братья, представляющие исламскую общину, оправдываются, что ислам – это религия мира. Мы это знаем. Это должны слышать от всех нас и чтобы нас услышали те, кто ослеплен псевдорелигиозной риторикой. Важно чтобы мы не друг другу это доказывали, важно чтобы нас услышали те люди, которые путем обмана завербованы в террористические организации и те, кто верит, что ислам – это терроризм. Важно чтобы голос религиозных лидеров звучал не реже чем голос политических лидеров, - сказал Ю. Новгородов.



О том, что религиозные деятели обязаны сохранить для цивилизации то богатое наследие, которое несет в себе религия, говорил Епископ Бэдфорда, представитель Англиканской Церкви Его Преосвященство Ричард Аткинсон.



Он отметил, что духовники должны не только строить мосты дружбы между людьми разных вероисповеданий, а прежде всего объединять все религиозные течения, все религиозные традиции, делиться идеями и практиками перед общими угрозами.



Заместитель председателя отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества священник Роман Богдасаров в ходе своего выступления поблагодарил руководство Казахстана за внимание со стороны государства к проблемам межрелигиозного диалога.



– Да, действительно, религиозные лидеры вносят уникальный вклад в развитие всего мира. Но в то же время, мы с вами понимаем, что и политические лидеры, я хотел бы подчеркнуть здесь – настоящие политики, к сожалению, на самом деле говорят одно, а делают совершенно другое. Хочется в связи с этим поблагодарить Президента, Главу и создателя Республики Казахстан – Нурсултана Назарбаева, который на протяжении всех этих лет неуклонно поддерживает курс на совместный диалог, продолжение традиций, – сказал Р. Богдасаров.



Представитель Русской Православной церкви отметил, что Президент Казахстана не забывает поздравлять всех верующих, в том числе христиан, с религиозными праздниками, помогает строить храмы и памятники святым.



В ходе дискуссии относительно определения тематики предстоящего Съезда священник Роман Богдасаров подчеркнул, что на сегодня внимание религиозных лидеров должно быть направлено на факты дискриминации и гонения на религиозные меньшинства в целом ряде стран.



В целом участники заседания отмечали, что диалог между религиозными и политическими лидерами должен привести к правильному решению всех накопившихся проблем.



В рамках заседания Секретариата К. Токаев провел также ряд двусторонних встреч с представителями духовных лидеров. В ходе встречи с советником Верховного имама, Шейха "Аль-Азхара" Абдельрахманом Мухаммадом Мусой руководитель Секретариата выразил благодарность руководству университета "Аль-Азхар" за помощь, предоставляемую в обучении казахстанских студентов в этом крупнейшем центре исламской мысли, где они получают квалифицированное образование, далекое от искажений и радикализма.



Обсуждая вопросы совершенствования деятельности духовного форума с заместителем председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата Романом Богдасаровым, К. Токаев подчеркнул ценный вклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в достижение целей религиозного саммита, ярким свидетельством чего является личное участие Его Святейшества в деятельности Съезда и вхождение его в Совет религиозных лидеров. К. Токаев сообщил, что планирует передать Его Святейшеству приглашение Президента Н. Назарбаева для участия в работе V Съезда во время визита в Москву в октябре текущего года.



В беседе с заведующим отделом по связям с исламом Папского совета по межрелигиозному диалогу Святого Престола монсеньором Халедом Акаше К. Токаев отметил бесценный вклад Святого Престола в дело продвижения духовного форума, а также выразил надежду на возможность участия Его Святейшества Папы Римского Франциска в работе юбилейного V Съезда, запланированного на 2015 год.



В ходе встречи с послом, руководителем канцелярии Высокого представителя ООН по Альянсу цивилизаций Тариком аль-Ансари, К. Токаев высоко оценил деятельность Альянса по поддержанию мира и солидарности, развитию диалога между цивилизациями и религиями. Собеседники также обсудили возможность открытия в Казахстане Центра Альянса цивилизаций при Международном центре культур и религий, который стал бы дополнительным механизмом по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.



Беседуя с епископом Эммануэлем Адамакисом, К. Токаев изложил подходы казахстанской стороны к организации Съезда, с тем чтобы данный форум стал эффективной платформой диалога религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира. По мнению епископа Адамакиса, необходимо принять дополнительные меры по популяризации Съезда среди мировой общественности. Завершая работу форума, председатель Сената К. Токаев процитировал заявление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на четвертом форуме: "Съезды в немалой степени способствовали тому, что мир не сорвался в пропасть "столкновения цивилизаций".



– Созванный по инициативе Главы государства Съезд лидеров мировых и традиционных религий в прошлом году отметил свое десятилетие. На протяжении этого времени участники Астанинского форума наглядно демонстрируют, что диалог, взаимное понимание и уважение являются мощной созидательной силой, способной обеспечить благополучие и мирное сосуществование людей разных культур и религий, – сказал К. Токаев.



Касаясь задач предстоящего духовного форума, руководитель Секретариата выразил уверенность, что V Съезд лидеров мировых и традиционных религий продолжит работу по поиску оптимальной модели взаимодействия религиозных иерархов и политических лидеров во имя устойчивого мира и согласия на нашей планете.



– Равновесие в мире во многом зависит от диалога и согласия между людьми. Поэтому вражде и розни на религиозной почве мы противопоставляем диалог религий, культуру духовного единства и согласия человечества. И пусть нам сопутствует удача в таком благородном деле, – сказал председатель Сената.



Участники заседания рассмотрели все вопросы, внесенные в повестку дня, утвердили Протокол тринадцатого заседания Секретариата, а также определили дату и место проведения XIV заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Оно состоится 9 июня 2015 года.

