Статьи Объединяющая сила музыки Аида АХМЕТОВА

На сцене прославленного зала выступили Евразийский симфонический студенческий оркестр, ансамбль домбристов Казахского национального университета искусств, ансамбль казахских народных инструментов «Қорқыт Ата». Дирижировал оркестром Айдар Торыбаев (главный дирижер Львовского симфонического оркестра), солистами стали лауреат международных конкурсов, ректор КазНУИ, народная артистка РК Айман Мусахаджаева (скрипка) и лауреат международных конкурсов, композитор Рахат-Би Абдысагин (фортепиано). В программе концерта прозвучали Симфонический кюй «Қыз қуу» Т. Кажгалиева, Симфония № 2 К. Вебера, Триптих для скрипки и казахских народных инструментов, «Тiлеп сарыны» для двух кобызов с оркестром, «Ақсақ қыз» для скрипки и казахских народных инструментов, «Мелодия Великой степи» для скрипки и кобыза с оркестром А. Казакбаева, Концерт № 1 для скрипки с оркестром С. Прокофьева.



– Для меня большая честь представлять Казахстан в консерватории, носящей имя великого русского композитора, – отметил молодой казахстанский композитор Рахат-Би Абдысагин. – Свое отношение к Чайковскому и русской музыкальной школе я мечтаю выразить в собственном сочинении, которое я пишу для оркестра и вио­лончели. Надеюсь, что премьера этого произведения состоится в рамках культурной программы ЭКСПО-2017, а солировать, надеемся, будет победитель IX Международного юношеского конкурса им. П. Чайковского Анастасия Ушакова.



Помощь в организации выступления оказали Министерство культуры и спорта, Министерство информации и коммуникаций, посольство Рес­публики Казахстан в Российской Федерации. А сам концерт, ознакомивший российских зрителей с исполнительским мастерством молодых казахстанских музыкантов и творчеством современных композиторов Казахстана, будет способствовать дальнейшему укреплению творческих связей и сотрудничеству между нашими странами.



Концерт состоялся в рамках программы празднования 150-летия Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, где в юбилейный сезон проходят концерты исполнителей из разных стран.

