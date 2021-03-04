Объединяющая сила реки

Книгу, в которой представлена 20-летняя история деятельности международной историко-культурной экологической экспедиции по реке Урал, в НАБ РК презентовали бессменный руководитель экспедиции, заместитель председателя Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель ОО «Эколого-туристское движение «Біздің Жайық» («Наш Урал») Елена Тарасенко и члены экспедиции – редактор Уральской городской газеты «Пульс» Сауле Загидуллина и Айслу Вайдиева.

– Теперь в НАБ РК все желающие могут ознакомиться с книгой и историей нашей экспедиции как в привычном бумажном, так и в электронном варианте. Для полноты знаний о трансграничной реке Урал мы дополнительно передаем сюда книгу замечательного российского ученого-географа, постоянного участника нашей международной экспедиции Александра Чибилева «Природное наследие Урала», – сказала Елена Тарасенко.

По ее словам, в июле текущего года экспедиция отправится в свой юбилейный 25-й водный поход. Четверть века назад вряд ли кто из первых ее участников и организаторов мог предположить, что ей суждено стать традиционной, а тем более международной.

Первая экспедиция состоялась в июле 1997 года. Предложение журналистов Западно-Казах­станского областного телевидения Геннадия Доронина и Александра Зузанова было поддержано тогдашним заместителем акима города Уральска Еленой Тарасенко, начальником областного управления экологии и окружающей среды Нариманом Утешевым и директором центра туризма и краеведения ЗКО Виктором Фоминым.

За эти годы сформировался коллектив единомышленников, решивших пройти путями тех, кто еще более восьмидесяти лет тому назад впервые на весельных лодках покорял Урал (речь идет о знаменитой экспедиции 1929 года с участием писателей Валерьяна Правдухина, Лидии Сейфуллиной, Алексея Толстого), при этом описывая неповторимые красоты реки, ее прибрежной зоны – буйство флоры и фауны, целебного климата, многообразие традиций и обычаев народов, живущих по берегам.

Последние двадцать лет экспедиции проводятся совместно с российской стороной при поддержке акимата Западно-Казахстанской области и правительства Оренбургской области РФ. В ее составе много лет работают специалисты, ученые-экологи, краеведы, археологи, историки, представители политических партий, представители законодательной и исполнительной власти, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан и Государственной думы Российской Федерации, журналисты, студенты и учащиеся.

Экспедиция своей миссией определяет важные для наших регионов задачи: укрепление дружественных связей между регионами, приграничного сотрудничества, проблемы сохранения экосистемы бассейна реки, изучение богатого историко-культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, патриотического воспитания.

Каждая экспедиция – это всегда новые знакомства с интерес­ными людьми, беседы на волнующие темы, новые открытия, познание окружающего мира, раскрытие интересных судеб…

Обширный материал, собранный за несколько лет, позволяет внести обоснованные предложения по дальнейшему расширению практики туристско-краеведческой, экскурсионной и экспедиционной работы в регионе и республике в целом. Экспедиция сумела привлечь внимание многих руководителей министерств и ведомств двух стран к проблемам реки Урал.