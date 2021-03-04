Объединяющая сила реки
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Максут Иржанов
Книгу, в которой представлена 20-летняя история деятельности международной историко-культурной экологической экспедиции по реке Урал, в НАБ РК презентовали бессменный руководитель экспедиции, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель ОО «Эколого-туристское движение «Біздің Жайық» («Наш Урал») Елена Тарасенко и члены экспедиции – редактор Уральской городской газеты «Пульс» Сауле Загидуллина и Айслу Вайдиева.