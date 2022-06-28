Объединяющая сила ТЮРКСОЙ

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры Султаном Раевым.

Маулен Ашимбаев отметил, что за 30 лет с момента образования ТЮРКСОЙ было реализовано множество мероприятий и проектов, направленных на сближение стран тюркского мира.

– ТЮРКСОЙ – важная организация с точки зрения усиления культурно-гуманитарного взаимодействия тюркских стран. В последние годы сотрудничество стран тюркского мира выходит на новый уровень. Во многом это стало возможным благодаря решениям глав наших государств. Парламенты тюркских стран активно содействуют реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей. Особое внимание во время проведения межпарламентских мероприятий и встреч уделяется вопросам сотрудничества в сфере культуры и искусства, – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер палаты также проинформировал генерального секретаря о предстоящем VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, отметив, что эта площадка содействует выстраиванию эффективного взаимодействия и укреплению духа сотрудничества между представителями различных религий.

Маулен Ашимбаев в качестве руководителя секретариата съезда пригласил Султана Раева принять участие в предстоящем религиозном форуме.

В свою очередь генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султан Раев рассказал о предстоящих мероприятиях в рамках празднования юбилеев выдающихся деятелей и писателей тюркских государств. Он также отметил важность дальнейшего усиления консолидирующей роли города Туркестана в качестве духовной столицы тюркского мира.

В завершение встречи Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенат Парламента РК готов активно работать в сфере укрепления культурного сотрудничества между тюркскими государствами в рамках ТЮРКСОЙ.