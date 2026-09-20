Объединяющая журналистика

Масс-медиа
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Круглый стол «Казахстанско-китайское медиасотрудничество: новые возможности и вызовы» прошел в Алматы с участием делегации Всекитайской ассоциации журналистов, представителей СМИ двух стран, преподавателей и исследователей медиасферы.

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Ответственный секретарь Союза журналистов Казахстана Баян Рамазанова отметила, что сотрудничество двух журналистских объединений продолжается уже 15 лет. Это регулярный обмен делегациями, образовательные программы и пресс-туры, позволяю­щие журналистам ближе познакомиться с экономикой, культурой и технологическим потенциалом двух стран.

Одной из центральных тем встречи стали цифровая трансформация журналистики и, прежде всего, применение искусственного интеллекта. Участники говорили о новых возможностях технологий, подчеркивая при этом необходимость сохранения профессиональной ответственности и человечес­кого измерения журналистики.

Секретарь Секретариата Всекитайской ассоциации журналис­тов Инь Луцзюнь отметил, что развитие медиасотрудничества рассматривается в контексте расширения казахстанско-китайских связей, которым способствуют отношения между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином. Это взаимодействие опирается на многовековые традиции добрососедства и взаимного обмена, заложенные еще в эпоху караванных путей.

– Сегодня информационное партнерство включает постоянную работу корреспондентских пунктов, совместные проекты и публикации материалов казахстанских авторов на многоязычной платформе Всекитайской ассоциации журналистов в рамках инициативы «Один пояс, один путь», – подчеркнул Инь Луцзюнь.

Председатель Центрально­азиатско-Китайской ассоциации журналистских исследований Гульмира Султанбаева представила инициативы по развитию совместных исследований и медиапроектов. Среди них научные проекты на стыке медиа и технологий, а также совместные медиатуры на промышленные, энергетические и технологичес­кие объекты. По ее словам, такие инициативы позволяют журналистам не просто рассказывать о сотрудничестве, а видеть его конкретные результаты.

Собственный корреспондент информационного агентства Китая в Казахстане Шань Лу сделала акцент на человеческом измерении журналистики. По ее мнению, важно рассказывать китайской аудитории не только о крупных событиях, но и о повседневной жизни казахстанцев, культурных традициях и людях. В качестве примера она привела освещение Всемирных игр кочевников и фес­тиваля кумыса. В таких материалах внимание уделяется не только самим событиям, но и сохранению культурного наследия, участию молодежи, развитию туризма.

Магистрант КазУМОиМЯ им. Абылай-хана Артур Есауленко предложил использовать китайские ИИ-модели для непосредственной работы с информацией из китайских источников, поскольку при вторичном переводе посредством западных СМИ часть контекс­та может теряться. По его словам, преодолению информационного и языкового барьера также способствуют современные ИИ-инст­рументы, которые открывают новые возможности для самостоятельного обучения. Сам магистрант использует их в изучении языка и подготовке к публичным выступлениям.

Участники отметили необходимость расширять обмен качественным контентом и оперативно освещать события, представляющие взаимный интерес. Особое внимание предлагается уделять экономике, торговле, туризму и экологии. При этом профессио­нальный диалог журналистов двух стран должен способствовать распространению достоверной информации и укреплению взаимного доверия.

Таким образом, современное медиасотрудничество Казахстана и Китая постепенно выходит за рамки традиционного обмена информацией. В его центре – цифровые технологии, образование, совместные исследования и журналистские проекты, способные сделать отношения двух стран более понятными и близкими для их граждан.

#Алматы #СМИ #круглый стол #масс-медиа

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