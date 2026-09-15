Объединяющие старты

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Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Казахстан присоединился к международной благотворительной инициативе UNICEF Charity

фото Игоря Бургандинова

...В воскресное утро в Ботаническом саду было шумно: бегуны разминались, получали номера, для детей была организована специальная игровая зона. Официальная часть мероприятия началась с приветственных слов представителя ЮНИСЕФ в Казахстане доктора Рашеда Мустафы Сарвара.

– Сегодня начинается новая история – забег UNICEF Charity Run стартует в Астане! Собрались мы по двум главным причинам. Первая – инклюзия. В Казахстане более 120 тыс. детей с ограниченными возможностями, и мы хотим, чтобы о них знали, чтобы все помнили, что у них есть перво­степенное право – участвовать в жизни общества. А вторая – ЮНИСЕФ празднует свое 80-летие, в Казахстане организация присутствует уже больше 30 лет, – обратился к участникам забега Рашед Мустафа Сарвар.

В свою очередь вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев поздравил всех собравшихся и пригласил на сцену тех, чьи имена навечно вписаны в историю казахстанского спорта. Оказалось, что выйти на дистанцию и поддержать участников решили олимпийские чемпионы Серик Сапиев, Юрий Мельниченко, Адильбек Ниязымбетов, чемпионка Азиатских игр Анна Алябьева. И одновременно прозвучала радостная новость: велосипедистка Рината Султанова завоевала первое золото Азиады-2026. После завершения официальной части именитые спортсмены с удовольствием фотографировались с участниками забега, поучаствовали в разминке.

Среди тех, кто вышел на старт в это утро, было немало приезжих. Среди них – Айназ Жанболат, военнослужащая из Уральска. Для девушки это не первое подобное мероприятие, не будучи профессиональной спортсменкой, она всегда готова испытать свои способности. К слову, ранее она становилась призером Atyrau Marathon 2024 и участвовала в шымкентском забеге.

– Я приехала в Астану просто в гости, увидела анонс о проведении забега и тут же зарегистрировалась! – поделилась Айназ, облаченная в красивейший розовый спортивный костюм.

В рамках первого UNICEF Charity Run, участниками которого стали более 2 тыс. человек, соревновались на трех дистанциях: первыми вышли на старт те, кто бежал 10 км, через 10 минут стартовали бегуны на 5 км. Для детей от 7 до 15 лет был организован отдельный старт на 2 км.

Благотворительные забеги, марафоны и другие спортивные инициативы в поддержку ЮНИСЕФ в разные годы проходили в городах по всему миру, включая Дубай, Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Гонконг и Минск. Отныне забеги планируется проводить и в столице Казахстана. Все средства, собранные в рамках UNICEF Charity Run, будут направлены на поддержку программы ЮНИСЕФ по построению инклюзивного общества для каждого ребенка в Казахстане.

#инклюзия #забег #ЮНИСЕФ #UNICEF Charity

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