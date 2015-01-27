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Объединяющий фактор
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Главная идеологическая опора праздничной программы – упор на дальнейшее развитие государственного языка. Именно он, по словам председателя ОО Гульбакши Мусабаевой, объединяет многочисленные этносы молодого суверенного государства.
Начавшаяся в 2003 году дея­тельность «Урпака», миссия которого – сохранение и приумножение этнической и исторической культуры казахов, распространяется также на приграничные области Российской Федерации. В юбилейном для АНК году сотрудничество с проживающими в этих регио­нах казахами продолжится, планируется активизировать работу с молодежью.
Центр намерен провести форум этносов, населяющих территорию Северо-Казах­станской области, а также конкурсы научных проектов, ряд мероприятий среди ученых, флэшмобы и заседания «круг­лых столов», издать труды на тему толерантности и межэтнического согласия. Кстати, сама Гульбакша Мусабаева как кандидат юридических наук планирует выпустить в свет книгу о правовых основах деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

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