Объединяющий фактор

Главная идеологическая опора праздничной программы – упор на дальнейшее развитие государственного языка. Именно он, по словам председателя ОО Гульбакши Мусабаевой, объединяет многочисленные этносы молодого суверенного государства. Начавшаяся в 2003 году деятельность «Урпака», миссия которого – сохранение и приумножение этнической и исторической культуры казахов, распространяется также на приграничные области Российской Федерации. В юбилейном для АНК году сотрудничество с проживающими в этих регионах казахами продолжится, планируется активизировать работу с молодежью. Центр намерен провести форум этносов, населяющих территорию Северо-Казахстанской области, а также конкурсы научных проектов, ряд мероприятий среди ученых, флэшмобы и заседания «круглых столов», издать труды на тему толерантности и межэтнического согласия. Кстати, сама Гульбакша Мусабаева как кандидат юридических наук планирует выпустить в свет книгу о правовых основах деятельности Ассамблеи народа Казахстана.