​Объединяющий фактор казахстанцев

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Князь Мирзоев, президент Ассоциации «Барбанг» курдов, зав. кафедрой восточных языков и перевода КазНПУ им. Абая, доктор филологических наук

Приоритеты новой языковой политики созвучны императивам государственной этнополитики Казахстана и объективно отражают особенности современных языковых процессов. Государственный язык представляет собой символ государственности наравне с флагом, гербом, гимном.

Государственный язык – это язык, выполняющий интеграционную функцию в политической, экономической, социальной, культурной жизни общества. Объективная востребованность казахского языка обусловлена тем, что он вступает на новый этап развития, становится реальной государствообразующей силой, носителем духа традиций и патриотизма и выступает как духовное начало современного казахстанского общества, обеспечивающего его поступательное движение к процветанию.

Именно поэтому столь важными являются достижения государства в области языковой политики. За годы независимос­ти создано много организаций, движений в защиту государственного языка, повсеместно были открыты филиалы общест­ва «Қазақ тілі». Лидер нации Нурсултан­ Назарбаев на XII сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил: «Новое поколение казахстанцев должно быть по меньшей мере трехъязычным, свободно владеть казахским, русским и английским языками». В Европе среди выпускников школ и студентов давно стало нормой непринужденное общение на нескольких языках. Знание не менее трех языков – требование времени.

Приоритетность государственного языка представляет собой основу полилингвального образования в Казахстане. Конституция РК закрепляет его статус. Как гласит восточная мудрость: «Знание родного языка – ключ к сердцу народа». Великий Маг­жан говорил: «В языке нации, как в зеркале отражаются его земля, история, быт, нравы и характер, если пошел на убыль язык нации – значит, она стала вымирать».

В настоящее время в структуре Министерства культуры и спорта функционирует Комитет по развитию языков и общественно-политической работы, во всех областях созданы управления по языкам, в районных центрах также формируются отделы по языкам и культуре. Увеличилось количество специалистов, занимающихся вопросами языковой политики.

Успех процесса становления государственности, укрепления суверенитета молодой респуб­лики в значительной степени зависит от выбора правильной тактики и стратегии языкового строи­тельства. Статус казахского языка как государственного был установлен и подтвержден рядом документов: Конституцией­ РК, Законом «О языках в Респуб­лике Казахстан», Концепцией языковой политики. В государственных программах развития и функционирования языков в РК (1998–2000, 2001–2010, 2011–2020 годы) сформулировано приоритетное направление – созна­тельное и целенаправленное создание благоприятных условий для выполнения казахским языком тех функций в общественно значимых сферах, которые предписываются статусом государственного языка.

Необходимость удовлетворения лингвистических запросов этнических групп учитывается при создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана, реализации конституционного права каждого граж­данина на пользование родным языком, на осуществление свободного выбора языка общения, обучения и творчества.

В государственных организациях и органах местного самоуп­равления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Поддержка развития всех языков республики является условием сохранения и дальнейшего развития модели межнационального единства и согласия. Ее основа – духовное единство, представляющее собой единение разных культур и духовности разных народов, сплоченных общенациональной идеей и чувством казахстанского патриотизма. Носителями и проводниками духовности и культуры являются языки. Их сохранение обеспечит то единство в разнообразии, которое формируется в Казахстане и представляет его несомненное достижение и богатство.

Взаимодействие языков при доминантной позиции государственного языка, что означает развитие билингвистики, когда одним из обязательных компонентов является казахский язык, создает и формирует необходимое для устойчивого развития общественное сознание. Его главными составляющими являются любовь к родному языку, к Отечеству, гордость за свое государство, патриотизм, чувство государственной идентичнос­ти, ответственность за страну и ее будущее, за ее безопасность, само­уважение и уважение к сограж­данам, солидарность общих усилий, направленных на развитие республики. Традиции и ценнос­ти казахского народа нашли отражение в языках народов Казахстана, что делает их важным фактором формирования новых поколений казахстанцев в духе новой государствообразующей идеологии духовного единства.

Традиции и культура – это генетический код нации, казахский язык – это наш духовный стержень. Государство многое делает для популяризации казахского языка, его модернизации. В этнокультурных центрах проводятся уроки казахского языка. Думаю, что следует придать новый импульс его изучению. К 2025 году 95% казахстанцев должны владеть государственным языком – такую задачу поставил Президент нашей республики. И для этого делается немало. Уже сегодня 60% школьников обучаются на государственном языке. Создаются условия для того, чтобы дети наряду с казахским активно изучали русский и английский языки.

Как филологу и востоковеду, владеющему несколькими восточными языками, как автору учебного пособия и учебных программ для школ и классов с курдским языком обучения, мне понятна поставленная Президентом задача приступить к переходу казахского алфавита на латиницу. Это облегчит изучение детьми английского языка, пользование Интернетом и так далее. Сегодня латинским алфавитом пользуются Турция, Узбекистан, Азербайджан, Турк­менистан. Таким образом, казахский язык, переведенный на латиницу, станет доступнее для изучения многими народами.

В то же время широкое владение казахами и другими этносами русским языком – историческое преимущество всех казахстанцев. «Нельзя игнорировать тот факт, что именно ­посредством русского языка уже на протяжении не одного столетия казахстанцы обретают дополнительные знания, расширяют свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и за ее пределами», – подчеркивает Глава государства.

Казахский язык – один из древнейших языков тюркской группы. Его красочность и богатство при изучении неказахскими этносами ярко проявляется через использование в учебном процессе казахского фольклора. Эффективность будет достигаться при использовании в процессе обучения современных технических средств (в том числе и электронных), новых грамотных учебников по изучению казахского языка, подготовленных с учетом национальной языковой специфики обучающихся.

Исходя из сказанного, можно утверждать, что роль языкового фактора в условиях формирования молодого государства возрастает. И так как языки, относясь к жизнеобеспечивающим факторам любого народа, становятся его высокочувствительными точками, то осуществление языковой политики требует максимальной внимательнос­ти, чуткости, взвешенности, осторожности и гибкости. Вот почему регулирование развития и функционирования языков, особенно в условиях многонационального государства, представляет одну из самых сложных задач внутренней и, даже сказал бы, внешней политики.

Сегодня именно с развитием казахского языка, с расширением его функций мы связываем надежду на дальнейшую консолидацию народов, на мир и согласие в общем родном доме – Казахстане. Межнациональное согласие в стране, интеграция с другими государствами, вхождение в мировое сообщество – все это базируется на дружбе людей различных национальностей. А такая дружба – это надежда на будущее, гармония которой соз­дается многоцветием красок культур и языков больших и малых народов нашей суверенной республики.

Необходимо отметить, что Закон о языках предусматривает равноправие всех языков и их носителей – народов Казахстана, что является приоритетным направлением внутренней политики, проводимой Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Она нацелена на единение казахов, русских, турков, уйгуров, азербайджанцев, курдов, корейцев и других народов. Укреплению духовных связей казахского народа с представителями других наций и народностей способствует Ассамблея народа Казахстана, которой руководит сам Глава государства. Ассамблея представляет собой совещательно-координационный орган, который регулирует межнациональные отношения, объединяет нацио­нальные культурные центры, влияет на государственную политику в областях языкового развития, образования, культуры.

Как член Совета АНК и президент Ассоциации «Барбанг» курдов хочу отметить, что межнациональное согласие в Казах­стане, благоприятная социальная и экономическая обстановка, прекрасные условия для свободного развития языка и культуры дали возможность народу с непростой истори­ческой судьбой почувствовать себя равным в братской семье народа Казахстана. Дружба народов проверена временем, а для тех, кто здесь родился и вырос, Казахстан является единственной родиной, а казахский язык – родным. Очень многие курды, кроме родного, государственного казахского, официального русского, свободно владеют и другими языками народов Казахстана, учат иностранные. Был в некоторых странах, где есть курдские диаспоры, и хочу со всей ответственностью заявить: нигде, как у нас, не создано таких благоприятных условий для изучения своего родного и государственного языков.

Многоязычие отвечает главным закономерностям развития многонационального государства, является все возрастающей социальной потребностью сегодняшнего дня. Диалектика развития национальных отношений в независимой Республике Казах­стан предполагает формирование многоязычия у молодежи на базе государственного языка. Вот почему за дальнейшее повышение авторитета казахского языка выступают не только жители коренной национальности, но и представители других народов, живущих в Казахстане. Это и есть объединяющий фактор казахстанского общества в области формирования общественного сознания и чувства казахстанского патриотизма.

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