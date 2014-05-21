Политика
Объединяют общие ценности

В ходе встречи стороны подчеркнули, что обе партии объединяет центристская идеология и ценности, обозначенные как в политической доктрине «Нур Отана», так и в платформе ХДС. Среди них можно назвать такие ценности, как человек и свобода, справедливость и верховенство закона, традиции и семья. Кроме того, в стратегических документах двух партий обозначена историческая ответственность за будущее развитие стран.

Б. Байбек и Ф. Пфлюгер обсудили перспективы взаимодействия между Институтом общественной политики «Нур Отан» и Фондом им. Конрада Аденауэра. 

Обсуждены актуальные вопросы

Министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев и управляющий директор по Турции, странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Оливье Декамп обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Министр пояснил, что для обеспечения большей эффективности при достижении стратегических приоритетов Казахстана Правительство РК планирует расширить сотрудничество с международными финансовыми организациями. Речь идет об усилении диверсификации и повышении конкурентоспособности казахстанской экономики, привлечении инвестиций в несырьевые секторы, развитии частного предпринимательства и человеческого капитала, поддержке МСБ и институциональной основы, пояснил Ерболат Досаев.

Ожидается, что с ЕБРР рамочное соглашение о парт­нерстве Правительство РК подпишет 23 мая в рамках VII Астанинского экономического форума.

Рамочные соглашения о партнерстве у Казахстана подписаны с Группой Всемирного банка – 2,5 млрд. долл. и Азиатским банком развития – 1,6 млрд. долл.

Лилия СЫЗДЫКОВА

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