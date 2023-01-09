Объехал пост и попал на закрытой трассе в ДТП житель Кокшетау

Объехал пост перекрытия и попал в ДТП водитель в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

7 января в 22:56 в дежурную часть отдела полиции Аккольского района поступило сообщение о ДТП на 109 км автодороги Астана – Петропавловск. Водитель автомашины Toyota Estima, не справившись с управлением, столкнулся с криволинейным брусом.

В отношении автолюбителя составили административный протокол по части 1 статьи «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Вместе с тем водителю грозит наказание еще по одной адмстатье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа».

Ведь позже стражи порядка установили, что 51-летний житель Кокшетау выехал на закрытую из-за непогоды трассу, попросту объехав стационарный пост перекрытия при выезде из столицы.