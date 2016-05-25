«Объект на двоих» прошу не путать с известным фильмом Эльдара Рязанова «Вокзал на двоих». В художественной ленте правит бал любовь между двумя киногероями, в нашем случае завязываются тесные и взаимовыгодные отношения между государством и бизнесом, преследуя прежде всего интересы населения.

Закон «О государственно-частном партнерстве», определяющий правовые условия ГЧП, способы его осуществления, регулирующий отношения, возникающие в процессе подготовки и реализации совместных проектов, принят 31 октября 2015 года. Однако задолго до этого мы могли наб­людать, как на сугубо добровольных началах развивалось и укреплялось социальное партнерство. Особенно «дуальное» движение было ярко выражено в СКО, когда депутат областного маслихата, предприниматель Мухамеджан Лукбанов инициировал проект 50 на 50, вложив частный капитал в содержание сельского водопровода.

Инициатива депутата была активно поддержана в Айыртауском районе. Частный бизнес устроил между собой негласное соревнование: кто больше и лучше окажет помощь в содержании и развитии социальной сферы.

Меценатство, спонсорство, мощный предпринимательский буксир сыграли и продолжают играть свою позитивную роль, преследуя главную цель – создать нормальные условия для людей, чтобы они не покидали насиженных мест в поисках лучшей доли. Нехватка рабочих рук уже сегодня дает о себе знать, особенно на селе. Поэтому дальновидные предприниматели стараются любыми путями, в том числе и развитой социалкой, приостановить миграционные процессы.

Среди местных партнеров бюджета лидирует фирма «Алиби». Такой пример. В целях безопасности школьников началась передислокация котельных из учебных заведений в отдельные здания. Так вот эти самые отдельные здания стоимостью каждое около 10 млн тенге взялись построить во многих населенных пунктах района субъекты малого и среднего бизнеса. Первым шаг навстречу сделал директор ТОО «Кутузовское – Алиби» Владимир Казаркин.

Кроме того, агропредприятие, восстановив заброшенные, полуразваленные клубы в селах Каменный Брод и Кутузовка, продолжает их содержать за свой счет. За свой счет подвозит детей в школу, забирает обратно, зимой чистит дороги от снега. Фирма «Алиби» также восстановила клубы в селах Новосветловка и Береславка, приняв их на собственный баланс. Между прочим, бюджет на содержание одного сельского клуба в год тратит 1,5–2 млн тенге. В конкретном случае его нагрузка с помощью бизнеса снижена почти на 8 млн тенге. Речь идет о спонсорском вкладе лишь одного предприятия. А таких, как фирма «Алиби», в Айыртауском районе немало.

TOО «Всеволодовка – Север» предстало в другой номинации. Его директор Владимир Коваленко стал инициатором строительства хоккейного корта, для мальчишек купил форму, в основной школе с первого по девятый класс организовал бесплатное питание. Социальная направленность этого руководителя часто обгоняет экономическую. На центральной усадьбе построил стадион, от которого бы и город не отказался, открыл спортивную школу, закатал асфальтом дороги в деревне. Пыли селяне в поле да на ферме наглотаются, рассуждает он, пусть хоть в быту отдохнут от этих проблем.

Недавно, побывав в селе Имантау («Казправда» уже писала о здешнем цветочном буме), спросил у жителей о главной достопримечательности трудолюбивой деревни. Они в один голос: «Идрис Кузахметов…» Сей индивидуальный предприниматель, можно сказать, разбудил Имантау от спячки. Сегодня с его подачи и при его финансовой поддержке 150 (!) семей занимаются выращиванием цветочной рассады, в том числе и для Астаны.

Согласитесь, любая деревня прежде всего смотрит на соседей. Например, не успеют одни заменить забор, как рядом появляется новый. Cеляне стараются не выглядеть хуже. Так случилось и в цветочном бизнесе. Начинали его две семьи, на следующий год к ним присоединились еще пять, через пару лет число возросло уже до 36, в настоящий момент, как сказано выше, стало 150. Все они являются субъектами малого бизнеса, предоставив себе и односельчанам более 250 рабочих мест.

Имантау – деревня курортная. Стоит в сосновом бору, разделяет ее на две половины небольшая речушка Змейка, прямо за околицей настоящий рай для туристов: красивое, огромное озеро с островом-сказкой, где и рыба постоянно клюет, где растет дикая малина, греются на солнцепеке миролюбивые ужи. Людей летом бывает – яблоку негде упасть.

Одно плохо – дорога неважная, особенно на подъезде к селу. В бюджете на ее ремонт денег не оказалось, имантаусцы тогда обратились все к тому же И. Кузах­метову. Живем, вроде не тужим, а дорога – яма на яме, приводили они свои доводы, бездорожье туристов и отпугивает.

И вот скромный сельский предприниматель откладывает все дела в сторону, начиная выполнять наказ населения. На свои кровные отремонтировал 3 км дорожного полотна. Он же построил хоккейный корт, привел в порядок школьный актовый зал, вложив 1,5 млн тенге, бесплатно кормит у себя в кафе детей из малообеспеченных семей, а в собственном магазине оказывает невиданную доселе на деревне услугу: открыл отдел для малоимущих, где ежемесячно отпускает товары первой необходимости стоимостью до 5 тыс. тенге за счет предприятия. По просьбе опять же местного населения Кузахметов в 2015 году построил общественную баню. Помогать так помогать!

Кстати, теперь уже на условиях государственно-частного партнерства на 2016–2017 годы в Имантау запланировано строительство детского сада на 80 мест. Нетрудно догадаться, кто станет спонсором бюджета, конечно же, знакомый нам предприниматель И. Кузахметов. Он здание возводит, закупает оборудование, мебель, бюджет его содержит.

Заметный след в социальной сфере района оставляет агрофирма «Казэкспортастык». ТОО «Бабык Бурлук» оказывает содействие школам, содержит очаги культуры, построило крытый хоккейный корт стоимостью 10 млн тенге. В честь 20-летия Конституции РК по инициативе директора предприятия Сеильбека Махметова в селе открыли площадь Конституции, установив на ней беседки, скамейки, светильники, фонари, детскую игровую площадку, соорудив фонтан.

Государственно-частное парт-нерство еще до принятия соответствующего закона начало приживаться в селе Нижний Бурлук. Три года назад ТОО «Бабык Бурлук» восстановило детский сад на 50 мест, укомплектовало его, содержало на деньги предприятия. Сейчас содержание дошкольного учреждения передано бюджету.

Широко известно спонсорской щедростью ТОО «Баянтай», где директором Срымбет Есенгалиев. Кроме того что предприниматель полностью содержит Воскресеновскую основную школу, он на базе собственной конюшни открыл ДЮСШ по конному спорту. Тренера содержит бюджет, вся остальная финансовая нагрузка легла на плечи собственника. Это уже ГЧП в действии, его ярко выраженная модель.

ТОО «Гусаковка» построило стадион и центр досуга, а также здание для школьной котельной. ТОО «Комек» в селе Антоновка построило стадион, содержит водопровод. На частные инвестиции открыты детские сады в селах Куспеке и Константиновке. Помещения – предпринимателей, обслуживание – государственное.

В районе возводится горно-металлургический комбинат по добыче и переработке олова АО «Сырымбет». Предприятие частное, однако инфраструктура построена на деньги государства, оно направило на реализацию проекта 1,2 млрд тенге. А хозяева будущего комбината в благодарность за недропользование подарили селу Саумалколь детскую площадку.

– Силами малого и среднего бизнеса за последние два года в районе построено 12 хоккейных кортов, 2 стадиона на общую сумму 19 миллионов тенге, – подчеркивает замакима района Мафруза Науанова. – Также в девяти населенных пунктах отремонтированы водопроводы и скважины на 6,5 миллиона тенге, отсыпаны дороги районного и областного значения на 17 миллионов тенге. В десяти школах построены котельные. Бюджет на эти цели выделил 5 миллионов тенге, частные инвестиции превысили 3,2 миллиона.

В целом же МСБ направляет в год на развитие социальной сферы около 100 млн тенге, что составляет седьмую часть доходной части местного бюджета.

На «десерт» руководство района оставило дошкольный мини-центр «Балауса» на 50 мест. Учреж­дение частное, введено в строй в 2015 году в рамках государственно-частного партнерства. Хозяин ИП «Ниятуллаев С.». Раньше на этом месте находилась начальная школа. Потом ее закрыли, объя­вив торги. Выкупил здание на кредитные деньги, полученные по госпрограмме «Дорожная карта занятости», молодой предприниматель Сералджин Ниятуллаев. Восстановил, сделал «игрушкой», потратив на реализацию проекта более 8 млн тенге.

В чем соль ГЧП? На помощь бизнесу пришла госпрограмма «Балапан». Республиканский бюджет на содержание одного ребенка в день выделяет 16,2 тыс. тенге: оплата сотрудников, коммунальных услуг. За месяц набегает 810 тыс. тенге, за год – 9,7 млн. Родители вносят за ребенка в месяц лишь 7,5 тыс. тенге. В итоге выигрывают три стороны – хозяин, государство, население.

От мини-центра «Балауса» у меня лично осталось впечатление, будто посетил состоятельную и счастливую многодетную семью. В частном садике, куда принимают детей от двух до пяти лет, повеяло домашней обстановкой. Тепло, уютно, стерильно. Прекрасные спальные, игровые, учебные комнаты, тут же кабинет медработника, методиста. Молодой фельдшер нас встретила на пороге, потребовав надеть противовирусную маску. Пока случаев заболеваний гриппом здесь нет, но профилактика прежде всего.

В мини-центре 6 педагогов, 12 человек техперсонала.

– Работаем несколько месяцев, успели завоевать симпатию и доверие жителей, – говорит хозяин учреждения. – Питание качественное, в основном из местных продуктов, завтрак витаминизированный. Я предприниматель начинающий, однако понял: помощь государства моему бизнесу как нельзя кстати. Между партнерами идет как бы негласная конкуренция – кто больше и лучше сделает для потребителя, она и способствует высокому качеству услуг.

Остается добавить: в райцентре Саумалколь очередь в детские сады… списана в архив.