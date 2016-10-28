​Объект ЮНЕСКО надо сохранить

Вчера в Талгарском районе заместитель Премьер-Министра Имангали Тасмагамбетов провел выездное совещание по вопросу сохранности исторического объекта Талхиз. Это одно из 33 средневековых городищ Великого шелкового пути, расположенных на территории Казахстана, Кыргызстана и Китая. Как известно, в 2014 году Талхиз был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект получил международный статус, и в вопросах его использования и управления применяются нормы и правила Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, ратифицированной Казахстаном в 1994 году.

Как отметил вице-премьер, ратификация международного документа возложила определенную ответственность и обязательства по обеспечению юридических, научных, технических, административных и финансовых мер для выявления, охраны, сохранения, популяризации и восстановления этого наследия. Однако несогласованность действий государственных органов привела к организационным и техническим коллизиям, которые могут стать причиной исключения городища Талхиз из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– В связи с этим необходимо принять конкретные меры, чтобы объект не только остался в списке Всемирного культурного наследия, но и создать прочную основу для глубокого археологического изучения, – подчеркнул И. Тасмагамбетов. – Для этого нужно осуществить комплекс мероприятий, включающий в себя научные исследования, чтобы иметь конкретные результаты для выработки дальнейших практических действий.

По итогам совещания дан ряд конкретных поручений. Прежде всего, будут прекращены все виды строительных работ на территории городища Талхиз. Акимату Алматинской области предстоит спроектировать и осуществить строи­тельство новой объездной дороги вне охранной зоны. Из бюджета области выделят финансовые средства для дополнительного археологического исследования.

Строительным компаниям дано задание восстановить ­рельеф местности, в частности, засыпать котлован, вырытый для укладки дорожного полотна. Кроме того, планируется установить ограждения по периметру охраняемой зоны, обес­печить безопасность здания, в том числе от почвенных вод.

Министерству культуры и спорта совместно с Национальной комиссией РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО поручено выработать предложения по внесению изменений в законодательство с целью обеспечения адекватного планирования и эффективного управления по вопросам историко-культурного наследия. В ближайшее время И. Тасмагамбетов проведет переговоры с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой о реализации государственными органами нашей страны соответствующих мероприятий для разрешения создавшейся ситуации.