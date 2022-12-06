Объекты на 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду в Казахстане

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Ерулан Жамаубаев на заседании правительства доложил о ходе исполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

«Комплексный план включает 675 объектов госсобственности и квазигосударственного сектора (с учетом принятых решений об исключении и дополнении объектов), в том числе 7 объектов республиканской собственности, 250 объектов коммунальной собственности, 262 объекта нацхолдингов и компаний и 156 объектов СПК», - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день из 675 объектов Комплексного плана 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду. Еще 60 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию. 146 объектов на торгах и 216 объектов находятся на предпродажной подготовке.

«Исполнение Комплексного плана в части реализации, реорганизации и ликвидации составляет 46%. В текущем году выставлению на продажу подлежит 295 объектов Комплексного плана. Из них по состоянию на 1 декабря текущего года 36 объектов на сумму 86,1 млрд тенге переданы в конкурентную среду, 32 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию, 146 объектов на торгах. Чтобы обеспечить выставление 80% объектов Комплексного плана, необходимо до конца 2022 года выставить на реализацию еще 81 объект», - резюмировал министр.



