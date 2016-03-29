​Объекты сменят собственников

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В АО «НК «КазМунайГаз», как сообщил на недавнем брифинге в СЦК председатель правления национальной компании Сауат Мынбаев, идет подготовка к продаже долей в некоторых нефтеперерабатывающих заводах республики. В частности, в Павлодарском ПНХЗ.

Это – не единственный объект крупной приватизации в данном регионе. Еще 26 павлодарских предприятий, в том числе ведущие, градообразующие производства, таких как АО «ПНХЗ», АО «Каустик», ГРЭС-1 и ГРЭС-2, ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Майкаинзолото», ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания», в ближайшие годы окажутся в частных руках. Также на торги выставлены ТОО «Павлодарлифт», ТОО «Павлодар Геокарта», занимающееся изготовлением землеустроительных проектов, и еще ряд объектов. В списке приватизации – и государственные казенные коммунальные предприятия: физкультурно-оздоровительные бассейны «Шымыр» и «Толкын», Центральный стадион и стадион «Жулдыз».

Процесс уже пошел: два бассейна отданы в доверительное управление инвесторам с их полным содержанием и сохранением назначения спорт­сооружений.

Благодаря второй волне приватизации обрели новых хозяев Павлодарский областной центр формирования здорового образа жизни, ТОО «Автобусный парк № 1», ТОО «Горкомхоз Павлодар» и некоторые другие. Эта процедура продолжится и в текущем году. Причем, как сообщила в одном из интервью заместитель руководителя управления финансов области Кадиша Беготаева, в еще более масштабном объеме.

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