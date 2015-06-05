Обелиск чернобыльцам

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Автор обелиска – уральский художник-дизайнер Дмитрий Волкогонов – рассказал, что разрабатывалось несколько проектов, но одобрение получил именно этот. Четыре колонны символизируют четвертый взорвавшийся реактор. Они поддерживают разорванную траекторию атома, вышедшего из-под контроля. Устремленные ввысь журавли олицетворяют память по погибшим. У основания монумента установлены плиты с именами западноказахстанцев, участвовавших в ликвидационных работах. Тех, кто потерял здоровье и ушел из жизни, почтили минутой молчания. К подножию памятника благодарные уральцы возложили цветы.

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