Обелиск чернобыльцам Свежий выпуск 544 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Автор обелиска – уральский художник-дизайнер Дмитрий Волкогонов – рассказал, что разрабатывалось несколько проектов, но одобрение получил именно этот. Четыре колонны символизируют четвертый взорвавшийся реактор. Они поддерживают разорванную траекторию атома, вышедшего из-под контроля. Устремленные ввысь журавли олицетворяют память по погибшим. У основания монумента установлены плиты с именами западноказахстанцев, участвовавших в ликвидационных работах. Тех, кто потерял здоровье и ушел из жизни, почтили минутой молчания. К подножию памятника благодарные уральцы возложили цветы.



