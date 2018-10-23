Объем инвестиций в основной капитал РК увеличился на 21,6%

Экономика
Инга Селезнева
За 9 месяцев текущего года общий объем инвестиций в основной капитал РК вырос на 21,6% и составил 7,5 трлн тенге. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстан является лидером по привлечение инвестиций в Центральной Азии. Доля Казахстана составляет примерно 70 процентов. За девять месяцев текущего года общий объём инвестиций в основной капитал вырос на 21,6 процента и составил 7,5 триллиона тенге. Следует отметить, что наблюдается рост в горнодобывающей промышленности (на 41,4%), в строительстве(на 37,1%),в обрабатывающей промышленности(на 26,4%)", – отчитался Касымбек.

Он отметил, что на республиканском уровне наибольшая доля инвестиций приходится на такие регионы, как Атырауская область (35,8%), г. Астана (9,2%), г. Алматы (6,5%).

"Доля частных средств в объеме инвестиций в основной капитал составила 73,1 процента, 5,5 триллиона тенге. Доля частных средств в объеме инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 года составила 73,1 процента (5,5 трлн тенге). Наибольший рост доли частных средств по сравнению с 9 месяцами 2017 года приходится на следующие регионы: Жамбылская область - на 20,9 процента, Мангистауская область – на 20,6 процента, Акмолинская область - на 17,2 процента, Атырауская область - на 16,0 процента , Алматинская область – на 9,6 процента, Восточно-Казахстанская область – на 7,4 процента, Карагандинская область - на 7,2 процента, Туркестанская область - на 3,5 процента, Павлодарская область - на 1,9 процента, город Алматы – на 1,2 процента, Западно-Казахстанская область - 0,3 процента, Костанайская область – на 0,04 процента", – добавил Касымбек.

Однако, в некоторых отраслях, по информации Касымбека, наблюдается снижение инвестиций.

"При этом, снижение наблюдается в следующих регионах: город Астана – на 1,9 процента, Кызылординская область - на 3,6 процента, Актюбинская область на 6,3 процента, Северо-Казахстанская область – на 9,9 процента, город Шымкент - на 34,4 процента", – продолжил он.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2018 года, по словам главы МИР РК объем валового притока прямых иностранных инвестиций вырос на 15,4% и составил 12,3 млрд долларов США.

"Рост показывают такие отрасли, как горнодобывающая промышленность – 6,7 миллиарда долларов (рост на 13,6%), транспорт – 393,3 миллиона долларов (рост на 21,7%), торговля – 2 миллиарда тенге (рост на 37,3%), финансовая и страховая деятельность – 359,5 миллиона долларов (рост в 1,7 раза), информация и связь – 124,2 миллиона долларов (5,7 раза)", – заключил он.

Популярное

Все
"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе
Чемпионом мира по настольному теннису впервые стал казахстанец
Как будут улучшать качество интернета в Казахстане
В Актобе найден водитель, сбивший ребенка (видео)
Около двух тысяч жителей Семея остались без тепла
Высокопоставленный полицейский в Уральске обвинил прокурора во лжи
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Неизвестный герой спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в Костанае
Запуск ипотеки для среднего класса в Казахстане перенесли
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Два комитета хотят упразднить в МВД
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы
Памяти Аскара Забикулина посвятили победу на турнире столичные спасатели
Умер первый олимпийский чемпион среди казахов Альжан Жармухамедов
Предприниматели Алматинской области пришли на помощь жителям Экибастуза
О погоде в субботу рассказали синоптики
Вопросы районных газет обсудим в Астане – Дархан Кыдырали
Авария на ТЭЦ: 48 домов подключили к отоплению в Экибастузе
Женис Касымбек стал акимом Астаны
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Участие Касым-Жомарта Токаева в заседании ВЕЭС – самое глав…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
"Нас беспокоит "пробуксовка" процессов" – Токаев о развитии…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
"Такие ограничения не соответствуют условиям сотрудничества…
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Как антироссийские санкции влияют на экономику стран ЕАЭС, …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]