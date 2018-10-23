Объем инвестиций в основной капитал РК увеличился на 21,6% Экономика Инга Селезнева

За 9 месяцев текущего года общий объем инвестиций в основной капитал РК вырос на 21,6% и составил 7,5 трлн тенге. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Казахстан является лидером по привлечение инвестиций в Центральной Азии. Доля Казахстана составляет примерно 70 процентов. За девять месяцев текущего года общий объём инвестиций в основной капитал вырос на 21,6 процента и составил 7,5 триллиона тенге. Следует отметить, что наблюдается рост в горнодобывающей промышленности (на 41,4%), в строительстве(на 37,1%),в обрабатывающей промышленности(на 26,4%)", – отчитался Касымбек.



Он отметил, что на республиканском уровне наибольшая доля инвестиций приходится на такие регионы, как Атырауская область (35,8%), г. Астана (9,2%), г. Алматы (6,5%).



"Доля частных средств в объеме инвестиций в основной капитал составила 73,1 процента, 5,5 триллиона тенге. Доля частных средств в объеме инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 года составила 73,1 процента (5,5 трлн тенге). Наибольший рост доли частных средств по сравнению с 9 месяцами 2017 года приходится на следующие регионы: Жамбылская область - на 20,9 процента, Мангистауская область – на 20,6 процента, Акмолинская область - на 17,2 процента, Атырауская область - на 16,0 процента , Алматинская область – на 9,6 процента, Восточно-Казахстанская область – на 7,4 процента, Карагандинская область - на 7,2 процента, Туркестанская область - на 3,5 процента, Павлодарская область - на 1,9 процента, город Алматы – на 1,2 процента, Западно-Казахстанская область - 0,3 процента, Костанайская область – на 0,04 процента", – добавил Касымбек.



Однако, в некоторых отраслях, по информации Касымбека, наблюдается снижение инвестиций.



"При этом, снижение наблюдается в следующих регионах: город Астана – на 1,9 процента, Кызылординская область - на 3,6 процента, Актюбинская область на 6,3 процента, Северо-Казахстанская область – на 9,9 процента, город Шымкент - на 34,4 процента", – продолжил он.



Кроме того, по итогам первого полугодия 2018 года, по словам главы МИР РК объем валового притока прямых иностранных инвестиций вырос на 15,4% и составил 12,3 млрд долларов США.



"Рост показывают такие отрасли, как горнодобывающая промышленность – 6,7 миллиарда долларов (рост на 13,6%), транспорт – 393,3 миллиона долларов (рост на 21,7%), торговля – 2 миллиарда тенге (рост на 37,3%), финансовая и страховая деятельность – 359,5 миллиона долларов (рост в 1,7 раза), информация и связь – 124,2 миллиона долларов (5,7 раза)", – заключил он.



