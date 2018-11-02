Объем инвестиций в жилищное строительство Акмолинской области возрос на 35%

Экономика
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Александра Власова
На 35% возрос объем инвестиций в жилищное строительство Акмолинской области в текущем году. Об этом сообщил аким региона Малик Мурзалин в Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции, посвященной социально-экономическому развитию области по итогам 9 месяцев 2018 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По программе "Нұрлы Жер" объем инвестиций в жилищное строительство за 9 месяцев текущего года возрос на 35%. Введено 394 тысяч квадратных метров жилья или 3 800 квартир", - сказал Мурзалин.

По его словам, в 2019 году планируется ввести более 500 тыс. кв. м. жилья, что составляет 4,5 тыс. квартир.

"В дальнейшем ежегодный прирост будет составлять 380-400 квартир", - сообщил глава региона.

Как он отметил, в 2019 году - в Год молодежи - в области стартует программа "Ақмола жастары". В регионе проживает около 150 тысяч молодых людей, что составляет 30 процентов от общего числа жителей.

"В рамках программы в Кокшетау будут построены 4 жилых дома и обеспечены собственным жильем более 400 молодых семей", - добавил Малик Мурзалин.

Кроме того, он сообщил, что в рамках реализации Пяти социальных инициатив планируется строительство шести общежитий для студентов.

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