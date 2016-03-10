Объем производства пшеницы в РК составит 13,75 млн тонн – прогноз МСХ США

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Министерство сельского хозяйства США в мартовском обзоре сохранило прогноз производства пшеницы в Казахстане в текущем маркетинговом году (июль 2015 – июнь 2016 годы) на уровне 13,75 млн тонн, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
Оценка казахстанского экспорта пшеницы также не изменилась и составила 6,5 млн тонн.
Прогноз импорта пшеницы сохранен на уровне 80 тыс. тонн.
В текущем сельхозгоду экспортный потенциал казахстанского зерна оценивается на уровне 7,5 млн тонн. В прошлом сельхозгоду экспортировано более 6,6 млн тонн зерновых.
В республике в 2015 году собрано 18,7 млн тонн зерновых и бобовых культур в весе после доработки, что на 8,8% больше по сравнению с уровнем 2014 года.