Объем производства пшеницы в РК составит 13,75 млн тонн – прогноз МСХ США

Экономика
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Талгат Исенов
Фото с сайта kazakh-zerno.kz
Министерство сельского хозяйства США в мартовском обзоре сохранило прогноз производства пшеницы в Казахстане в текущем маркетинговом году (июль 2015 – июнь 2016 годы) на уровне 13,75 млн тонн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

Оценка казахстанского экспорта пшеницы также не изменилась и составила 6,5 млн тонн.

Прогноз импорта пшеницы сохранен на уровне 80 тыс. тонн.

В текущем сельхозгоду экспортный потенциал казахстанского зерна оценивается на уровне 7,5 млн тонн. В прошлом сельхозгоду экспортировано более 6,6 млн тонн зерновых.

В республике в 2015 году собрано 18,7 млн тонн зерновых и бобовых культур в весе после доработки, что на 8,8% больше по сравнению с уровнем 2014 года.

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