Объем промпроизводства в РК в январе-октябре составил 58,5 трлн теңге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на бюро нацстатистики

Фото: Бюро нацстатистики РК

В январе-октябре 2026 года объем промышленного производства в Казахстане составил 58,5 трлн теңге. Индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 103,5%.

Наибольший объем промышленного производства зафиксирован в Атырауской области – 14,3 трлн теңге. Далее следуют Карагандинская область – 4,7 трлн теңге, Павлодарская область – 3,7 трлн теңге, город Астана – 3,4 трлн теңге и Мангистауская область – 3,3 трлн теңге.

Наиболее высокие темпы роста промышленного производства отмечены в области Жетісу – 29,9%, Туркестанской области – 23,8%, городе Алматы – 21,5%, Алматинской области – 19,4% и Жамбылской области – 17,8%.

Также рост индекса промышленного производства наблюдался в Северо-Казахстанской (12,7%), Астане (11,6%), Шымкенте (13,3%), Павлодарской (8,2%), Ұлытау (7,7%), Мангистауской (4,4%), Кызылординской (6,0%), Карагандинской (4,3%), Костанайской (2,0%) и Абайской (1,9%) областях.

В целом индекс промышленного производства увеличился в 16 из 20 регионов страны.

Основной вклад в промышленное производство внесла обрабатывающая промышленность. За отчетный период индекс обрабатывающей промышленности составил 109,3%.

Наиболее высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности отмечены в легкой промышленности (59,5%), машиностроении (22,2%), химической промышленности (21,9%), производстве фармацевтической продукции (50,9%), а также резиновых и пластмассовых изделий (18,1%).

Среди отдельных направлений также выделяется производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, где индекс промышленного производства достиг 130,5%, а производство компьютеров, электронного и оптического оборудования выросло на 83,6%.

В горнодобывающей промышленности индекс составил 96,6%, в сфере электроснабжения, подачи газа и пара – 111,3%, в водоснабжении, водоотведении и управлении отходами – 108,9%.