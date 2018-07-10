Объемы добычи нефти и газа наращивают в Казахстане

Экономика
Рустам Мухаметкалиев
фото: nb.kz
На заседании Правительства РК министр энергетики Канат Бозумбаев доложил, что с начала года объем добычи нефти и конденсата составил 45,2 млн тонн, что показывает рост на 6,2% к аналогичному периоду прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Добыча нефти по трем крупным проектам составила 27,2 миллиона тонн, в том числе на месторождении Кашаган добыча составила 6,2 миллиона тонн (177,1 процента), на Тенгизе – 14,7 миллиона тонн (100,7 процента), на Карачаганаке – 6,3 миллиона тонн (100 процентов)", – привел данные Канат Бозумбаев. 

По словам спикера, экспорт нефти составил 36,5 млн тонн нефти, или 105,8% по сравнению с прошлым годом. Объем переработки нефти остановился на отметке 7,7 млн тонн нефти, показав рост на 5%. Таким образом, объем производства нефтепродуктов на трех НПЗ составил 5,4 млн тонн, показатели улучшились на 1,5%.

"В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, и дефицита на ГСМ не наблюдается. Количество остатков ГСМ достаточно для покрытия потребности внутреннего рынка в месячном объеме: по бензину – 351 тысяча тонн, по дизтопливу – 255 тысяч тонн, что достаточно на месяц", – отметил он.

Остановился министр и на газовой отрасли. Объем добычи газа составил 28,1 млрд м3, рост за первое полугодие – 6,4%. Экспорт жидкого топлива составил 10,7 млрд м3, что на 35,4% больше по сравнению с прошлым годом. Произведено 1,5 млн тонн сжиженного нефтяного газа, что на 4,8% больше.

В течение шести месяцев 2018 года на внутренний рынок было поставлено 37 млн тонн угля.

По данным министра, выработка электроэнергии составила 54,5 млрд кВтч, рост – 7,3%. Объем добычи угля (без учета угольного концентрата) составил 52 млн тонн, показав рост на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года.

