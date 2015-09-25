Объемы производства машиностроительной продукции в РК растут – эксперт
Ксения Воронина
В III Форуме машиностроителей Казахстана, который пройдет в Астане 1–2 октября, примут участие около 500 делегатов из Казахстана и 200 иностранных машиностроителей. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В ходе форума мы намерены обсудить проблемы и перспективы развития машиностроения в условиях новой экономической ситуации. В частности, какое влияние оказали на развитие данной отрасли такие факторы, как вступление Казахстана в ЕАЭС, будущее членство в ВТО, новые возможности и новые вызовы, стоящие перед отраслью", – рассказал Пшембаев.
Спикер также заявил, что объемы производства машиностроительной продукции в нашей стране растут, несмотря на то, что в отдельных секторах (железнодорожное машиностроение и "нефтянка") наблюдается снижение производства в связи с глобальными мировыми процессами.
Глава Союза машиностроителей Казахстана отметил, что в условиях ослабления тенге встает вопрос импортозамещения, а также повышения объемов и качества экспортной продукции.
"Нашу отрасль поддерживает Госпрограмма индустриально-инновационного развития – из 14 приоритетных секторов экономики 6 приходится на машиностроение. На площадках форума мы будем обсуждать все эти вопросы с Правительством, министерствами и участниками отрасли, как нам совместно выходить из этой ситуации, как использовать возможности, которые возникают перед нашим бизнес-сообществом, как нарастить выпуск качественной продукции, которая будет ориентирована на экспорт", – пояснил мажилисмен.
Он напомнил, что Глава государства не раз говорил о том, что Казахстану предстоит интеграция в ВТО, ЕАЭС, и бизнес должен готовиться, готовить производство, сертифицировать, повышать качество, быть устойчивым в конкурентной борьбе.
"Дальнейшая наша цель – увеличение качества и экспортного потенциала нашей отрасли", – заключил депутат.