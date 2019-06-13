Объемы производства транспортных средств в Казахстане растут третий год подряд

Экономика
Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов
В текущем году производство легковых автомобилей в Казахстане увеличилось на 38%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Объемы производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов в РК растут третий год подряд и в денежном выражении за январь–апрель 2019 года составили 83,9 млрд тг.

Индекс промышленного производства составил 145,8% по отношению к январю–апрелю 2018 года.



В натуральном выражении в апреле 2019 года на отечественных автозаводах было произведено 4,05 тысячи автотранспортных средств – на 39,5% больше, чем в марте, и на 65,8% больше по сравнению с апрелем 2018 года.

Всего за январь–апрель 2019 года было произведено 12,87 тысячи автотранспортных средств, рост за год составил 39,2%. Из них более 94% — легковые автомобили: 12,11 тысячи, на 37,9% больше по сравнению с январем-апрелем 2018 года. Грузовых автомобилей было произведено 307, автобусов – 203, прицепов – 230, специализированного автотранспорта – 17 машин.



Автомобили отечественной сборки LADA (1-е место) и Hyundai (3-е место) входят в ТОП-3 по продажам новых легковых автомобилей в РК за январь–апрель 2019 года.

