Оберег четырех стихий

Культура
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18Творческий стиль Улии характеризуют так: «модельер в живописи и живописец на подиуме эксклюзивной моды». Сама она считает, что ее работам присущи карнавальность, декоративность, театральность. Об У. Молдагали заговорили после создания коллекций одежды «Тюркские гладиаторы» и «Принцесса Турандот», где наряды покоряют ярким цветом (все оттенки золотого!), дорогой шуршащей тканью, изысканностью силуэта и глубиной замысла.

Улия открыта любым экспериментам и вмес­те с тем остается национальным художником, любящим и знающим родную историю и культуру. Она интерпретирует казахские традиции и образы, создает оригинальные этноавангардные произведения. Ее картины так же роскошны, как и костюмы. В живописи Улия продолжает традиции рельефной живописи известного отечественного мастера Амандоса Аканаева. В первых коллекциях костюмов и картин использованы элементы средневекового облачения воинов-кочевников и женские образы – тоже воительницы, прекрасные, дерзкие, неприступные.

Новые работы У. Молдагали объединены в экспозицию «Оберег четырех стихий». Оставаясь верной своей творческой манере, художница изменила тематику и «интонацию» картин, где появились рыбки и черепашки, бабочки и цветы, чудо-дерево и лучезарное солнце, мягкие нежные женские силуэты. Под стать образам и названия работ: «Мгновения лета», «Волшебная осень», «Очарование моря», «Эдем», «Солнечные ночи», «Странствующая во времени». Улия объясняет, что к созданию экспозиции ее побудила радостная новость: в семье брата ждали появления детей. Кстати, на выставке детям ее картины пришлись по душе: большие фигуры, матовые оттенки, сочетание живописи и кожи, атласа, войлока, бисера… Родителям приходилось следить, чтобы ребенок не трогал картины, хотя желание прикоснуться и даже «отщипнуть» понравившийся кусочек, чтобы унести с собой, возникает и у взрослых зрителей.

Улия Молдагали создает коллекции одежды, картины, инсталляции, работает как дизайнер ювелирных изделий, не раз являлась участником республиканских и престижных международных выставок, ее творчество отмечено дипломами и грамотами, у нее много поклонников в нашей стране и за рубежом. Улия умеет быть разной и оставаться самой собой: смелой творческой натурой, художником, создающим свой интересный мир.

Наталья КУРПЯКОВА

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