Оберегать, доверять, помогать Свежий выпуск 408 Валентина ФИРОНОВА

Как сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Забира Оразалие­ва, около 4 тыс. подростков ежегодно поступают в центры адаптации. В основном это те, кто сбежал из дома, поссорился с родителями, остался без присмотра, попал в тяжелую жизненную ситуацию. Душевное равновесие им помогают восстановить психологи, и дети вновь возвращаются в семью. Гораздо сложнее детдомовцам, которые испытывают недостаток родительской любви.

– К сожалению, – отметила представитель МОН, – несовершеннолетние нередко становятся жертвами насилия со стороны взрослых, которых тоже надо воспитывать. И очень важно не оставлять детей без присмотра, стремиться занять их полезным делом и дать представление о том, что знакомство со случайными людьми, заманивающими лестными посулами, может обер­нуться бедой.

В свою очередь руководитель Общественного объединения «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» Елена Дмитриенко обратила внимание журналистов на то, что формированию в ребенке полноценной личности способствует реализация его творческого потенциала.

– Как показывает многолетний опыт работы нашего объединения, – сказала она, – самым эффективным методом предотв­ращения правонарушений в среде несовершеннолетних является поддержка их социальных инициатив.

По мнению эксперта, именно поддержка проектов, инициированных подростками, способствует становлению их устойчивой жизненной позиции и гражданскому воспитанию. А для того, чтобы процесс воспитания юных казахстанцев был еще более успешным, необходимо создать сеть центров детских общественных организаций во всех регионах страны по опыту ушедших в историю домов пионеров, считает Елена Дмитриенко.

«Удачный опыт создания такого центра уже есть, например, в Степногорске», – отметила спикер.

Как считает Е. Дмитриенко, новым республиканским цент­ром развития детского общественного движения может стать зона отдыха «Жулдыз», которая находится в курортной зоне «Бурабай». Елена Александровна напомнила, что изначально эта зона была основана и успешно развивалась именно как центр общественного движения не только Казахстана, но и стран Содружества. Кроме того, экс­перт подчеркнула, что обязательным условием успешности детского движения является разносторонняя и своевременная информационная поддержка его общественной деятельности. Решая эту актуальную задачу, объединение «Жулдыз» уже учредило семь детских СМИ.

Острым, интересным и конструктивным было выступление и руководителя общественного объединения «Право» Ольги Рыль, которая предложила «засекретить» судимость несовершеннолетних для работодателей.

– Не только госорганы, но и частные структуры стремятся принять на работу тех, кто никогда не имел конфликта с законом, – сказала спикер, – и потому мы сейчас инициируем принятие закона, который обезо­пасит в пору совершеннолетия молодых людей от тех противоправных поступков легкой и средней тяжести, которые были совершены в подростковом возрасте.

Как отметила Ольга Владимировна, в этот перечень не должны входить половые прес­тупления в отношении несовершеннолетних, а также те, которые связаны с терроризмом и религиозным экстремизмом.

– У нас есть пример Азербайджана, – сообщила О. Рыль. – Все, что совершают там дети до 18 лет, остается за стенами центра правовой статистики. Я думаю, что нам при поддержке Комитета по защите прав детей необходимо пролоббировать принятие такого закона, – подытожила она.



