​Обереги из рогоза

Усть-каменогорский строи­тельный техникум, запись о котором была единственной в ее трудовой книжке, как только в стране начался процесс оптимизации вузов и ссузов, сократили. Оставшись в одночасье не у дел, Наталья Леонидовна не растерялась, а стала шить на заказ, благо, что умела это делать и раньше.

С каждым днем число ее клиентов стремительно увеличивалось, поскольку лекала у учителя черчения получались что надо. Скроенная по ним одежда сидела на фигуре, как влитая, а швы Наталья Баженова строчила такие, что их невозможно было отличить от тех, что украшали фирменные вещи, продававшиеся в те времена по басно­словно высоким ценам.

Однако судьба распорядилась по-своему, предоставив ей еще один уникальный шанс, определивший род дальнейших занятий мастерицы. Как-то на выс­тавке мастеров прикладного искусства Наталья Леонидовна увидела прелестную шляпку из рогоза и, как это часто случается с женщинами, «заболела» ею. Но, в отличие от многих других представительниц прекрасной половины человечества, в тот момент у нее возникло горячее желание не купить, а собственноручно изготовить себе такую же.

Для этого ей первым делом пришлось обуться в резиновые сапоги и отправиться на ближайший водоем за подручным материалом. Ну а дальше собранное ею же сырье нуждалось в замачивании, последующей сушке и прочих манипуляциях, без которых капризный рогоз нельзя пускать в работу. Руко­дельнице удалось укротить его с первой же попытки, в чем Наталья Баженова увидела добрый знак.

Все лето она щеголяла в новой шляпке, и все это время заказы сыпались на мастерицу со всех сторон. Воодушевленная Наталья Леонидовна принялась с большим энтузиазмом осваивать новое ремесло.

Больше всего ей нравится оплетать рогозом всевозможные емкости – банки, бутылки, вазы, стаканы и прочие формы. Одно из таких произведений искусства – трехлитровый кувшин причудливой формы в роскошном рогозовом плетении – сегодня занимает почетное место в ее коллекции. Желающих приобрести изумительной красоты шедевр хоть отбавляй, но Наталья Леонидовна ни за что не соглашается его продать по той причине, что несколько лет назад в один из рабочих визитов в регион авторским произведением заинтересовался сам Президент страны. Случилось это на одной из выставок, где были представлены лучшие изделия местных ремесленников.

– Очень жаль, что я не присутствовала на этой выставке, но позже мне все же рассказали, как Нурсултан Абишевич, взяв в руки именно мою работу, сказал: «Вот это вещь!» – с нескрываемой гордостью поделилась рукодельница.

В свои 70 лет она с искренним удовольствием проводит мастер-классы по рогозоплетению в Городе мастеров, являющемся неотъемлемой частью Восточно-Казахстанского областного музея-заповедника. Делает это, разумеется, безвозмездно для всех желающих – начинающих умельцев, людей с ограниченными возможностями и воспитанников детских домов. Богатый педагогический опыт помогает Баженовой быстро находить общий язык с ребятишками, лишенными родительского тепла и ласки. Ради них она научилась снимать видео, чтобы показывать детдомовским мальчишкам и девчонкам занимательные фильмы с их участием.

Сыновья, внуки занимают не меньшее место в жизни мастерицы. Кстати, домашние с должным пониманием относятся к ее увлечению, которое в 2002 году помогло Наталье Леонидовне пережить смерть любимого мужа.

Сегодня рукодельница увлеченно работает над большой партией изделий из рогоза, получив на них заказ от организаторов ЭКСПО-2017. Думается, что сувенирная продукция от Натальи Баженовой будет пользоваться большим успехом у посетителей международной выставки. Ведь изумительной красоты крошечные лапоточки, шляпки, метелки, фигурки птиц и животных, а также сказочные персонажи из рогоза всегда идут нарасхват на родине мастерицы.

Сегодня очень многие предпочитают приобретать занятные вещицы, сделанные из натурального материала в качестве оберегов.

– Любая ручная работа, если вкладывать в нее час­тичку своей души, способна защитить человека от негативных внешних факторов, служить ему талисманом удачи, – считает мастерица.

Сама Наталья Леонидовна, когда творит, то обязательно слушает классическую музыку и романсы. По словам руко­дельницы, огромный заряд энергии несет в себе и танец фламенко, который она исполняет виртуозно, и возраст ей в этом не помеха. То же самое следует сказать и о постановках домашнего театра, где Баженова задейст­вована вместе с другими мастерами и мастерицами. Благо, что для еще одного любимого занятия у нее имеется богатый арсенал костюмов, которые она собственноручно сшила в разные годы.

Впрочем, шитье и по сей день остается одним из увлечений рукодельницы. Французские косынки, лоскутные одеяла в стиле «пэчворк» она предпочитает просто дарить знакомым и близким ей людям.

Моложавую Наталью Леони­довну легко выделить из толпы по неизменной косе из рогоза, обрамляющей ее красивое, доброжелательное лицо. Она легко и с удовольствием идет на контакт, способна морально поддержать в трудную минуту совсем незнакомого ей человека. Окружающие признаются, что стесняются при ней обсуждать какие-то мелкие конфликты и дрязги. Некоторые же и вовсе забывают о них в процессе общения с мастерицей и склонны считать, что причиной тому удивительная энергетика, исходящая от Натальи Баженовой и ее оберегов из рогоза.