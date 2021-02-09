Обещают вернуть уплаченный НДС. Мошенники пытаются завладеть банковскими данными казахстанцев
Екатерина Елисеева
Банковскими данными казахстанцев пытаются завладеть мошенники, обещая вернуть уплаченный НДС, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на Stopfake.kz.
"В Казнете вновь набирает популярность видеоролик, в котором рассказывают, что жители Казахстана якобы могут вернуть часть НДС, уплаченного за последние 4 года. Автор ролика уверяет, что, введя данные банковской карты в специальное поле на сайте, можно получить до 1 737 000 тенге некой "компенсации". Это мошенничество", – говорится в сообщении.
На сайте "Единого Компенсационного Центра "Возврата Невыплаченных Денежных Средств", который предлагает посетить автор видеоролика, сказано, что НДС лицам старше 18 лет будут возвращать согласно постановлению 34/16325к. Однако на мошенническом сайте не сказано, какой орган его вынес, соответственно, проверить факт существования документа крайне сложно.
Слухи о возврате НДС появляются в Казнете не впервые. Их уже опровергали в Комитете государственных доходов МФ РК.
"В ходе инструкции к вымышленному возврату автор просит указать зрителя свои данные, номер банковской карты, а также CVV-/CVC-код, через который псевдоюристы могут завладеть вашими средствами, списывая их с банковской карты. Видеозапись или сам фальшивый сайт могут содержать положительные отзывы, что также не соответствует действительности", – говорилось в сообщении ведомства.