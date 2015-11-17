Это один из проектов, реализованных в рамках программы по развитию Продовольственного пояса вокруг Алматы, проводимой городскими властями. Он включен в Карту индустриализации и является одним из приоритетных в сфере обрабатывающей промышленности.

Площадь комплекса составляет 3,4 га. На предприятии создано 60 новых рабочих мест. Установленное здесь оборудование швейцарской фирмы Buller – одно из самых высокотехнологичных. Все производственные процессы автоматизированы. В 2016 году комбинат планирует выпустить продукции на 2 млрд тенге, а в 2017-м – на 4 млрд тенге. В целом доля выпуска продукции корпорацией в общем объеме производства комбикормов в республике составит 17,5%.

В корпорацию входят также мукомольный комбинат, хлебзавод, кондитерский цех, мясоперерабатывающий комплекс и макаронная фабрика.