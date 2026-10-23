Обеспечат рыбу кормом

Данная инициатива рыбоводческого хозяйства направлена на расширение собственного бизнеса. В инвестиционный проект предприниматели планируют вложить более 7 млрд тенге. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Запуск производства станет большим шагом в развитии в области аквакультуры. Ведь качественный корм играет важнейшую роль в успешном выращивании рыбы. От него напрямую зависят темпы роста рыбной молоди, состояние ее здоровья и, что особенно важно, себестоимость конечного продукта.

Кроме того, наличие отечественного производителя корма позволит снизить зависимость рыбоводческих хозяйств от зарубежных поставок.

Проект рассчитан на серьезные производственные объемы. Если предприятие выйдет на заявленную мощность, то сможет выпускать до 25 тыс. тонн экструдированных кормов ежегодно. Со временем здесь намечено создать порядка 75 рабочих мест.

В настоящее время ТОО «Poseydon» занимается выращиванием рыбы и ее переработкой. На акваферме, расположенной на площади 10 гектаров, откармливают радужную форель. Производственная мощность хозяйства составляет 70 тонн товарной рыбы в год.

Инициатива предприятия направлена на исполнение поручений Главы государства по развитию обрабатывающей промышленности и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. По словам генерального директора ТОО «Poseydon» Ербола Сулейманова, они заинтересованы в развитии рыбоводства в регионе и готовы делиться накопленным опытом, предоставлять мальков для зарыбления водоемов, а также обучать специалистов. Собственное производство кормов позволит расширить возможности рыбных хозяйств и увеличить объемы выращивания товарной рыбы.

Действующая акваферма ТОО «Poseydon» работает по технологии замкнутого водоснабжения, позволяющей выращивать рыбу круглый год независимо от внешних климатических условий. До 95% используемой воды проходит многоступенчатую очистку и возвращается в производственный цикл.

Помимо выращивания форели предприятие занимается ее переработкой и выпуском полуфабрикатов – стейков, филе, котлет, слабосоленой рыбы, продукции горячего и холодного копчения. Готовые рыбные деликатесы поставляются в рестораны и крупные торговые сети Астаны, а также в другие регионы республики.