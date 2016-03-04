​Обеспечен равный доступ

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Адина НУРБЕРГЕН

Как отметила на брифинге член Центр­избиркома Ляззат Сулеймен, по Закону «О выборах в Республике Казахстан» политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, гарантируются равные условия доступа к средствам массовой информации при проведении предвыборной агитации. Кроме того, СМИ обязаны осуществлять объек­тивное освещение электоральной кампании политических партий.

– Центризбирком совместно с Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию проводится мониторинг материалов средств массовой информации, касающихся текущей избирательной кампании, – рассказала Л. Сулеймен. – Мониторинг охватывает 48 республиканских газет, 15 журналов, 16 респуб­ликанских телеканалов, 12 радиостанций, 174 региональные газеты, 31 региональный телеканал, а также 162 наиболее популярных общественно-политических интернет-ресурса.

По ее информации, с 20 января по 19 февраля 2016 года в СМИ опубликовано 13 898 материалов по выборной тематике в целом, а также с упоминанием деятельности партий и кандидатов из партийных списков в контексте выборов. Из них в эфире республиканских телеканалов транслировались 3 757 сюжетов, в республиканских периодических изданиях вышли 1 154 публикации, в региональных СМИ – 3 924 материала, на интернет-ресурсах – 5 063 материала. В социальных сетях опубликован 1 441 материал по выборной тематике.

С момента начала агитационной кампании политических партий, с 20 февраля, ЦИК проведен отдельный учет публикаций. Так, с 20 февраля по 2 марта 2016 года в СМИ опубликовано 4 340 материалов по выборной тематике. Из них 3 271 материал в рес­публиканских и 1 069 – в региональных СМИ.

– В целом можно сделать вывод о том, что СМИ освещают деятельность партий на равных условиях и в сопоставимых объемах, – заключила Л. Сулеймен. – Равный доступ партий к средствам массовой информации обеспечивается, а избиратели имеют возможность получать полную, достоверную и объективную информацию об их программах, целях и мероприятиях.

Она также отметила разную степень предвыборной активности штабов политических партий. Так, по ее словам, мониторинг показал, что с начала агитационной кампании в СМИ опубликовано 772 информационных материала о деятельности партии «Нур Отан», 526 материалов о деятельности КНПК, 559 материалов о деятельности ДПК «Ак жол», 499 материалов о деятельности ПП «Бірлік», 485 материалов о деятельности ОСДП, 513 материалов о деятельности НДПП «Ауыл». Что касается объема, то информационные материалы о деятельности партии «Нур Отан» в республиканских печатных изданиях занимают 22% от общей площади материалов о деятельности всех партий, участвующих в выборах. Материалы о деятельности КНПК – 18%, о деятельности ДПК «Ак жол» – 15%, о деятельности ПП «Бірлік» – 14%, о дея­тельности ОСДП – 17%, о деятельнос­ти НДПП «Ауыл» – 14%. Схожая картина наблюдается и в отношении распределения количества эфирного времени республиканских телевизионных и радиоканалов, а также количества и объема материалов наиболее популярных интернет-ресурсов.

Также на брифинге подчеркнуто, что, помимо информационной работы по освещению предвыборной деятельности политических партий, с 20 февраля 2016 года в СМИ размещаются агитационные материалы, оплаченные из их избирательных фондов. В частности, в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 20 февраля 2016 года опубликованы предвыборные программы всех политических партий, участвующих в выборах.

Количество и объем агитационных материалов, оплаченных из средств избирательных фондов, зависит от организационных и финансовых ресурсов конкретной партии, которые позволяют своевременно формировать, наполнять и эффективно использовать избирательный фонд.

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