​Обеспечена прозрачность и открытость

– За то время, которое здесь находятся наблюдатели нашей миссии, можно сделать вывод: для осуществления наблюдения миссии Содружества за подготовкой и проведением внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Казах­стана созданы все необходимые условия, – подчеркнул Е. Слобода.

Он сообщил, что на сегодня уже аккредитованы Центризбиркомом 111 наблюдателей от миссии Содружества. Еще 130 пакетов документов находится в ЦИК на рассмотрении для последующей аккредитации.

– В составе миссии депутаты национальных парламентов, представители избирательных комиссий всех уровней, руководители ЦИК государств – участников СНГ, – уточнил руководитель штаба. – Наблюдать за выборами в Казахстане приезжают люди высокопрофессиональные и хорошо подготовленные, которые знают все тонкости избирательного процесса

Говоря о деятельности казахстанских избиркомов, глава штаба миссии в первую очередь поделился впечатлениями от посещения избирательных участков в Атбасарском районе Акмолинской области и городской избирательной комиссии Астаны.

– Хотел бы подчеркнуть, что избирательные комиссии обеспечены всеми необходимыми законодательными актами, методическими пособиями и материалами, – сказал спикер. – Для каждой из категорий электорального процесса ЦИК изданы методические пособия и памятки. Так, выпущены пособия для политических партий, для представителей СМИ, для территориальных и участковых комиссий. С точки зрения методического обеспечения работа ведется на высоком уровне.

Он также отметил, что наблюдатели от СНГ постоянно присутствуют на заседаниях Центральной избирательной комиссии наряду с представителями других миссий наблюдателей, политических партий и общес­твенных организаций, которые занимаются мониторингом подготовки к выборам.

По итогам наблюдения глава штаба миссии сделал вывод, что все процедуры по выдвижению и регистрации партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента прошли в строгом соответствии с законодательством.

– Всем участникам избирательного процесса созданы равные условия для ведения агитационной кампании и через СМИ, и в борьбе за голоса электората на встречах с избирателями, и при распространении плакатов, листовок, печатных агитационных материалов, – добавил Е. Слобода.

В завершение брифинга он сообщил, что сейчас штаб миссии, совместно с Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников Межпарламентской ассамблеи СНГ завершает анализ избирательного законодательства Казахстана на предмет соответствия стандартам демократических выборов и общепризнанным международным принципам.

Также участники миссии СНГ планируют встретиться с представителями предвыборных штабов партий, чтобы узнать их мнение о ходе избирательной кампании.