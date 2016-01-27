Обеспечены международные поставки Антон СЕРОВ

В рамках визита прошли официальные встречи с руководством страны и оборонного ведомства, подписано Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Иорданского Хашимитского Королевства о военном и военно-техническом сотрудничестве.



Достигнуты договоренности по приобретению казахстанских бронированных колесных машин «Арлан» – продукции завода компании «Казахстан Парамаунт инжиниринг», которая была открыта в Астане в конце прошлого года с участием Президента страны



Нурсултана Назарбаева. Также проведены переговоры по поставке оптических приборов ночного видения и прицелов, пулеметов НСВС калибра 12,7 и боевых модулей, трехкоординатных РЛС, средств связи.



Во время встречи с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Иорданского Хашимитского Королевства стало известно, что принимающая сторона станет участником международной выставки вооружения и военной техники в Казахстане KADEX 2016. Несмотря на расстояние, разделяющее две страны, имеются большие возможности для экономического и военно-политического сотрудничества.

