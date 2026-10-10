Обеспечить безопасность информационного пространства

Ануар Калмыков

В Астане прошло 8-е заседание министров и высокопоставленных должностных лиц, ответственных за СМИ и информацию Организации тюркских государств (ОТГ).

фото Игоря Бургандинова

В заседании приняли участие первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, директор Центра подготовки медиаконтента при Администрации Президента Узбекистана Кобулжон Ахмедов, заместитель руководителя Администрации по коммуникациям Президента Турции Ферхат Пиринччи, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Салкын Сарногоева, а также руководитель департамента международных отношений Совета по СМИ и вещанию Азербайджана Ра­сим Багиров.

В ходе заседания Канат Искаков отметил влияние современных технологий на развитие медиасферы и обозначил актуальные вызовы в информационном пространстве.

– Стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта кардинально меняет медиасферу, способы распространения информации и форматы взаимодействия с аудиторией, – сказал Канат Искаков.

По его словам, наряду с созданием новых возможностей искусственный интеллект усиливает существующие угрозы. Сегодня создание поддельных видео, изображений и аудиозаписей, практически неотличимых от настоящих, не требует значительных затрат. В этих условиях серьезной проблемой становится не только распространение фейков, но и снижение доверия к достоверным источникам информации.

Заместитель генсека ОТГ Омер Коджаман подчеркнул, что в условиях современных технологических вызовов защита информационного пространства становится важным приоритетом и вопросом национальной безопасности. Ответом на новые вызовы и угрозы должно стать изменение подходов к информационной политике: она должна быть сосредоточена на повышении медиаграмотности и борьбе с дезинформацией.

– Мы должны обучать наших граждан безопасному использованию цифровых инструментов и критическому мышлению при ознакомлении с информацией в Интернете. В то же время необходимо поддерживать развитие медиаобразования и научных исследований. Нам следует осуществлять совместные проекты для выявления и пресечения манипуляций в Интернете, – отметил Омер Коджаман.

Участники обсудили возможности организации обмена опытом по выявлению дипфейков, оперативной проверки информации, взаимодействия нацио­нальных информационных агентств, а также совместной подготовки журналистов к новым технологическим вызовам.

По итогам заседания участники подписали совместное коммюнике, а также определили место проведения следующего заседания – 9-я встреча состоит­ся в Бишкеке (Кыргызстан).

#Астана #ОТГ #заседание министров

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