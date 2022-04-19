Обеспечить безопасность

Число преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на 17%.

Как сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин, вопрос защиты прав несовершеннолетних и обеспечения их безопасности волнует всех представителей государственной власти и общественности, подразделениями полиции проводится работа в данном направлении.

– В результате принятых мер в этом году количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, снизилось на 17%, в том числе краж – в 2,5 раза, вымогательств – в два раза, на треть уменьшилось число хулиганств и грабежей, – сказал замглавы управления КАП МВД.

Особое внимание уделяется недопущению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По итогам трех месяцев их количество снизилось на 19%.

Напомним, такие виды преступлений, как изнасилование и насильственные действия сексуального характера, переведены в категорию тяжких преступлений. Тем самым исключена возможность примирения сторон. Кроме того, педофилы теперь содержатся в учреждениях максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение. А в отношении лиц, укрывших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до шести лет. На педагогов возложена обязанность незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них противоправных действий.

В ходе брифинга представитель МВД обратился к казахстан­цам с убедительной просьбой информировать органы полиции обо всех известных им фактах насилия над детьми, проявить гражданскую ответственность, не проходить мимо чужой беды и не замалчивать такие преступления. Те, кто надругался, нанес психологическую или физическую травму ребенку, должны быть строго наказаны.

По мнению полицейских, разработанная МОН с МВД и другими госорганами «Дорожная карта по обеспечению безо­пасности обучающихся в организациях образования всех уровней на 2021–2022 годы» существенно снизит количество противоправных действий. Так, уже принят ряд мер: подключение систем видеонаблюдения организаций образования к центрам оперативного управления органов полиции; обеспечение безопас­ности объектов образования, расположенных в городской местности силами лицензированных охранных организаций; проведение в школах учебных практических тренировок при возникновении ЧС и угрозы совершения акта терроризма; включена норма и об обязательном систематическом рассмотрении вопросов обеспечения безопасности детей в организациях образования на заседаниях акиматов. Министерством образования совместно с акиматами проводится работа по технической укрепленности школ: установка «тревожных кнопок», видеонаблюдения, сигнализации, вводится контрольно-пропускная система, включаю­щая турникеты и системы электронного допуска.

В целях обеспечения объектов, уязвимых в террорис­тическом отношении, квалифицированной охраной Министерством внутренних дел в марте 2021 года усилены требования к охранным организациям. Теперь обязательно наличие у них средств радиосвязи, служебного оружия, а также мобильных групп оперативного реагирования.

В преддверии летнего перио­да большое значение придается профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Полицией совместно с акиматами проведена работа по улучшению улично-дорожной сети и установке технических средств организации дорожного движения в местах расположения учебных заведений. Проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Внимание: дети!», «Безопасная дорога», «Дорога в школу», направленные на обеспечение дорожной безопасности.