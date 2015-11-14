​Обеспечить безопасность на рубежах СНГ

В работе заседания приняли участие делегации 9 пограничных ведомств государств – участников СНГ и Координационной службы, а также представители взаимодействующих органов Содружества и международных организаций.

Как сообщила пресс-служба ПС КНБ РК, заседание открыл председатель Комитета национальной безопасности РК Нуртай Абыкаев. Глава комитета отметил, что складывающаяся на внешних рубежах СНГ ситуация требует практических действий в вопросах совместного противостояния имеющимся угрозам пограничной безопасности.

– Считаем, что сегодня назрела объективная необходимость для более тесного взаимодействия, проведения совместных войсковых и оперативно-розыскных мероприятий по конкретным фактам и лицам, противоправная деятельность которых все более отчетливо приобретает трансграничный характер. В этих условиях наша позиция по вопросу организации взаимодействия остается неизменной, – подчеркнул в своем выступлении Нуртай Абыкаев. – Мы готовы к конструктивному сотрудничеству на всех уровнях.

Руководители пограничных ведомств на повестку дня вынесли 12 вопросов, по которым приняты соответствующие решения. В ходе работы участники заседания в широком формате обсудили анализ угроз пограничной безопасности на внешних границах государств – участников СНГ в 2015 году и прогноз развития обстановки на предстоящий год. А также первоочередные совместные меры по снижению террористических угроз и незаконных миграционных потоков, контрабанды наркотиков и оружия прежде всего на транс­граничных каналах и международных коммуникациях.

В узком формате главы делегаций рассмотрели вопросы создания механизма оказания помощи при возникновении и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах. Члены СКПВ также подвели итоги деятельности Совета командующих Пограничными войсками в 2015 году и определили основные задачи на перспективу.

74-е заседание Совета командующих Пограничными войсками стран – участниц СНГ прошло на высоком организационном уровне, в теплой, дружеской обстановке и стало очередным шагом по совершенствованию системы охраны внешних границ стран Содружества.