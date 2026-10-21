Обеспечить безопасность полетов

Наша республика, входящая в топ-20 стран по уровню авиационной безо­пасности с показателем 95,7%, впервые принимает форум такого масштаба. В нем участвуют представители Бразилии, Венгрии, Италии, Канады, ОАЭ, Португалии, США, Таиланда, Франции, Эфиопии и других государств, а также международных организаций, включая ООН и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA). В Казахстан с первым официальным визитом прибыл генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар.

Выступая на открытии форума, министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев высоко оценил стратегическое значение авиационной отрасли для развития национальной экономики. Благодаря свое­му географическому положению наша республика обладает значительным потенциалом для расширения международных воздушных перевозок и укреп­ления транзитных связей.

– Казахстан занимает девятое место в мире по площади и расположен в самом сердце Евразии. Почти половина населения мира проживает в пределах семичасового перелета от нашей страны. Именно поэтому сотрудничество с ИКАО имеет для нас особое значение, – отметил министр.

Одним из приоритетов остается дальнейшее совершенствование национальной авиационной системы в соответствии с международными стандартами. В стране действуют Авиационная администрация и Центр расследования авиационных происшествий. Совмест­но с ИКАО разрабатывается мастер-план развития граж­данской авиации до 2050 года.

Параллельно расширяется международная маршрутная сеть. В частности, развивается воздушное сообщение с Китаем и Турцией, увеличивается число еженедельных рейсов по согласованным направлениям. Казахстан продолжает придерживаться политики открытого неба, предлагая зарубежным авиаперевозчикам условия для развития сотрудничества.

Значительное внимание уделяется модернизации и привлечению инвестиций. Казахстан заинтересован в тесных деловых контактах с производителями воздушных судов, лизинговыми и страховыми компаниями, поставщиками аэронавигацион­ного оборудования, разработчиками цифровых решений.

В стране уже реализуется трехлетняя программа обновления наземного оборудования для обслуживания воздушных лайнеров. Крупные проекты предусмотрены и в аэропортовой инфраструктуре. В частности, завершение проекта «Горизонт» в Алматы должно увеличить пропускную способность аэропорта до 40 млн пассажиров в год. В Астане планируется строительство новой воздушной гавани, призванной стать международным транзитным узлом и укрепить транспортные связи Казахстана с мировыми рынками.

По словам министра, авиационная отрасль страны переживает период активного развития. За последние шесть лет валовый объем производства в секторе увеличился более чем в шесть раз, открыв дополнительные возможности для инвесторов и международных парт­неров. При этом расширение воздушного сообщения требует постоянного совершенствования механизмов обеспечения безопасности. Именно этой теме посвящена основная программа международного форума.

В центре обсуждения его участников – управление рисками, связанными с внедрением искусственного интеллекта, развитием цифровых технологий, распространением беспилотных воздушных судов и ростом киберугроз.

Неделя авиационной безопасности проводится под эгидой ИКАО с 2001 года. За это время мероприятия подобного формата проходили в различных странах мира, включая США, Канаду, Австралию и Индию. Проведение форума в Астане стало очередным этапом участия нашей республики в международном сотрудничестве по обеспечению безопасности гражданской авиации.