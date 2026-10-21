Обеспечить безопасность полетов

Авиация
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане при поддержке Министерства транспорта РК проходит Неделя безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наша республика, входящая в топ-20 стран по уровню авиационной безо­пасности с показателем 95,7%, впервые принимает форум такого масштаба. В нем участвуют представители Бразилии, Венгрии, Италии, Канады, ОАЭ, Португалии, США, Таиланда, Франции, Эфиопии и других государств, а также международных организаций, включая ООН и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA). В Казахстан с первым официальным визитом прибыл генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар.

Выступая на открытии форума, министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев высоко оценил стратегическое значение авиационной отрасли для развития национальной экономики. Благодаря свое­му географическому положению наша республика обладает значительным потенциалом для расширения международных воздушных перевозок и укреп­ления транзитных связей.

– Казахстан занимает девятое место в мире по площади и расположен в самом сердце Евразии. Почти половина населения мира проживает в пределах семичасового перелета от нашей страны. Именно поэтому сотрудничество с ИКАО имеет для нас особое значение, – отметил министр.

Одним из приоритетов остается дальнейшее совершенствование национальной авиационной системы в соответствии с международными стандартами. В стране действуют Авиационная администрация и Центр расследования авиационных происшествий. Совмест­но с ИКАО разрабатывается мастер-план развития граж­данской авиации до 2050 года.

Параллельно расширяется международная маршрутная сеть. В частности, развивается воздушное сообщение с Китаем и Турцией, увеличивается число еженедельных рейсов по согласованным направлениям. Казахстан продолжает придерживаться политики открытого неба, предлагая зарубежным авиаперевозчикам условия для развития сотрудничества.

Значительное внимание уделяется модернизации и привлечению инвестиций. Казахстан заинтересован в тесных деловых контактах с производителями воздушных судов, лизинговыми и страховыми компаниями, поставщиками аэронавигацион­ного оборудования, разработчиками цифровых решений.

В стране уже реализуется трехлетняя программа обновления наземного оборудования для обслуживания воздушных лайнеров. Крупные проекты предусмотрены и в аэропортовой инфраструктуре. В частности, завершение проекта «Горизонт» в Алматы должно увеличить пропускную способность аэропорта до 40 млн пассажиров в год. В Астане планируется строительство новой воздушной гавани, призванной стать международным транзитным узлом и укрепить транспортные связи Казахстана с мировыми рынками.

По словам министра, авиационная отрасль страны переживает период активного развития. За последние шесть лет валовый объем производства в секторе увеличился более чем в шесть раз, открыв дополнительные возможности для инвесторов и международных парт­неров. При этом расширение воздушного сообщения требует постоянного совершенствования механизмов обеспечения безопасности. Именно этой теме посвящена основная программа международного форума.

В центре обсуждения его участников – управление рисками, связанными с внедрением искусственного интеллекта, развитием цифровых технологий, распространением беспилотных воздушных судов и ростом киберугроз.

Неделя авиационной безопасности проводится под эгидой ИКАО с 2001 года. За это время мероприятия подобного формата проходили в различных странах мира, включая США, Канаду, Австралию и Индию. Проведение форума в Астане стало очередным этапом участия нашей республики в международном сотрудничестве по обеспечению безопасности гражданской авиации.

#Астана #безопасность #ИКАО #форумы

Популярное

Все
Между узнаваемостью и неизвестностью
Наша шпага – сильнейшая в мире!
Жить без ограничений
Первый школьный военный оркестр
Участницы Итогового турнира WTA
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Ставка на передовые технологии
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Досадная осечка в Хабаровске
«Барыс»: три победы и одна осечка
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Читать, размышлять, спорить
Голос эпохи
Доить, так с музыкой!
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Неделя авиационной безопасности впервые пройдет в Астане
Авиакомпании отменяют рейсы в Саудовскую Аравию
Самолет с деньгами рухнул на дорогу в Эквадоре
Королева Таиланда подняла в воздух истребитель Gripen

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]