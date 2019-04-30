​Обеспечить достойное будущее

Модератором встречи выступила председатель ОО «Актюбинская областная ассоциация поставщиков сжиженного газа» Алтынай Муханова. По ее словам, внеочередные президентские выборы – важнейшее, судьбоносное событие в истории страны. Решение относительно их проведения принято в интересах народа и отвечает требованиям Основного закона РК. Спикер призвала бизнес-леди области принять активное участие в предстоящем голосовании.

На форуме также выступили председатель ОО «Ассоциация деловых женщин по Актюбинской области» Кульшат Масалимова, директор гостинично-ресторанного комплекса «Зере» и «Улпан» Бану Тлегенова, директор ТОО «Актюбинская кондитерская фабрика» Гульжан Сагандыкова и другие. Все они выразили поддержку выборам и уверенность в том, что через преемственность и сохранение достигнутых ценностей наша страна сможет обеспечить себе достойное будущее.

В частности, директор ТОО «Азайа» Айнура Бактыгалиева в своем выступлении подчеркнула, что с первых дней независимости государством уделяется большое внимание реализации гендерной политики, улучшению положения женщин, детей и семьи. Соглас­но рейтингу Всемирного банка Doing Business по индексу гендерного равенства, Казахстан занимает 44-е место среди 140 стран мира, в том числе по положению женщин в экономике – 30-е место.

Женщины сегодня формируют около 40% ВВП страны. И эта доля постоянно растет по мере раскрытия экономического потенциала женского бизнеса. Добиться такого положения позволила правильная, дальновидная политика основателя независимого Казахстана – Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Сегодня, отметила Айнура Бактыгалиева, большая задача для всех казахстанцев – избрать на пост Главы государства такого же достойного кандидата, который успешно продолжит проводимые в стране преоб­разования.

Участники форума от имени женщин-предпринимателей области заверили, что примут самое активное участие в голосовании на внеочередных президентских выборах.