Свежий выпуск Обеспечить эффективные механизмы 19 мая 2022 г. 0:49 Любовь Доброта, Туркестан Многодетные матери Туркестана знакомятся с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Конституцию страны. Полсотни женщин, отложив все дела, собрались в актовом зале Туркестанской городской центральной библиотеки, чтобы получить максимум информации о предстоящей конституционной реформе. Член областного общественного штаба – руководитель общественного объединения медиаторов «Бiтiмгер» Бакытжан Бейсембаев рассказал, что указом Президента от 5 мая 2022 года на всенародное голосование в рамках референдума вынесен пакет поправок в Основной закон страны. Предложенные поправки отразили запросы общества на обновление форматов взаимодействия с государством, меры по преобразованию политической системы, расширению участия населения в управлении страной. По мнению Бакытжана Бейсембаева, поправки призваны обеспечить эффективные механизмы для функционирования влиятельного Парламента, по-настоящему «народных» маслихатов, подотчетного людям правительства. Предложенные положения конституционной реформы основаны на инициативах различных общественных сил, экспертов и гражданских активистов. – Мне кажется, что казахстанцы с большим нетерпением ждут перемен, – говорит Бакытжан Бейсембаев. – Это не первая моя встреча, и я по глазам людей вижу, насколько для них важны те изменения, которые улучшат нашу жизнь. В каждой аудитории одобрительно кивают, слыша, что действующий Президент, если поправки будут одобрены, не будет состоять ни в какой политической партии. По душе людям и то, что близкие родственники Главы государства не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Президент ставит непростые задачи. И их выполнение под силу лишь в том случае, если народ страны, каждый казахстанец прочувствует свою личную ответственность и придет голосовать. – Участвовать в референдуме нужно обязательно, так как от этого зависит будущее страны, – считает Бакытжан Бейсембаев. – Уверен, что люди придут на участки для голосования 5 июня, чтобы сделать свой выбор. В Туркестанской области сформирован состав представительства Республиканского общественного штаба в поддержку референдума из числа представителей гражданского общества, НПО, ветеранов, молодежных лидеров. Все они активно включились в проведение разъяснительной работы, чтобы до каждого соотечественника донести информацию по всем направлениям предстоящих реформ.