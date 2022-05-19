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Обеспечить эффективные механизмы
Любовь Доброта, Туркестан

Многодетные матери Туркестана знакомятся с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Конституцию страны.

Полсотни женщин, отложив все дела, собрались в актовом зале Туркестанской городской центральной библиотеки, чтобы получить максимум информации о предстоящей конституционной реформе. Член областного общест­венного штаба – руководитель общественного объединения медиаторов «Бiтiмгер» Бакытжан Бейсембаев рассказал, что указом Президента от 5 мая 2022 года на всенародное голосование в рамках референдума вынесен пакет поправок в Основной закон страны.

Предложенные поправки отразили запросы общества на обновление форматов взаимодействия с государством, меры по преобразованию политической системы, расширению участия населения в управлении страной.

По мнению Бакытжана Бейсембаева, поправки призваны обеспечить эффективные механизмы для функционирования влиятельного Парламента, по-настоящему «народных» мас­лихатов, подотчетного людям правительства. Предложенные положения конституционной реформы основаны на инициативах различных общественных сил, экспертов и гражданских активистов.

– Мне кажется, что казах­станцы с большим нетерпением ждут перемен, – говорит Бакытжан Бейсембаев. – Это не первая моя встреча, и я по глазам людей вижу, насколько для них важны те изменения, которые улучшат нашу жизнь. В каждой аудитории одобрительно кивают, слыша, что действующий Президент, если поправки будут одобрены, не будет состоять ни в какой политической партии. По душе людям и то, что близкие родственники Главы государства не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъек­тов квазигосударственного сектора.

Президент ставит непростые задачи. И их выполнение под силу лишь в том случае, если народ страны, каждый казах­станец прочувствует свою личную ответственность и придет голосовать.

– Участвовать в референдуме нужно обязательно, так как от этого зависит будущее страны, – считает Бакытжан Бейсембаев. – Уверен, что люди придут на участки для голосования 5 июня, чтобы сделать свой выбор.

В Туркестанской области сформирован состав представительства Республиканского общест­венного штаба в поддержку референдума из числа представителей гражданского общества, НПО, ветеранов, молодежных лидеров. Все они активно включились в проведение разъяснительной работы, чтобы до каждого соотечественника донести информацию по всем направлениям предстоящих реформ.

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