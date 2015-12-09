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Обеспечить интересы бизнеса
На встрече председатель президиума Т. Кулибаев и председатель правления А. Мырзахметов проинформировали Главу государства об итогах деятельности Национальной палаты за 2015 год, а также планах на предстоящий период.

Президент отметил, что со времени создания в 2013 году Национальной палатой проделан большой объем работы.
– «Атамекен» выражает мнение представителей предпринимательства. Палата приняла участие в реализации многочисленных мер, предпринятых государством для поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках Пяти институциональных реформ принято порядка 80 законов, в разработку которых палата также внесла свой вклад. Сегодня наступила пора для их воплощения, – сказал Глава государства.
Также Нурсултан Назарбаев поручил максимально обеспечить интересы отечественного бизнеса в процессе приватизации, проводить активную разъяснительную работу относительно легализации имущества.

Глава государства отметил важность продвижения товаров, произведенных в Казахстане, в том числе на внешних рынках, и указал на необходимость активизации деятельности НПП «Атамекен» в сфере привлечения инвестиций, а также сельскохозяйственной кооперации, занятости и обучения сельских жителей.

В свою очередь руководство палаты сообщило, что центры поддержки предпринимателей функционируют в 188 районных центрах, моногородах, малых городах. На сегодня на их базе оказана помощь более 212 тыс. предпринимателям.

Было подчеркнуто, что Национальная палата активно участвует в совершенствовании бизнес-среды посредством нормотворческой работы и защиты предпринимательства. Так, в текущем году была проведена экспертиза более 6,9 тыс. нормативных правовых актов, включая более 200 законопроектов. Из поступивших 9,6 тыс. жалоб предпринимателей положительный результат был достигнут по 41%.
Кроме того, в рамках развития системы закупок и местного содержания с 1 августа 2014 года при содействии НПП «Атамекен» заключены 750 долгосрочных договоров с отечественными производителями на сумму более 334 млрд тенге. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

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