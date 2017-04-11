Обеспечить исполнение государственных программ Досжан Нургалиев, Гуляим Тулешева

Четыре вектора приватизации



В Послании народу Глава государства поручил Правительству завершить до конца 2018 года передачу в рыночную среду организаций, вошедших в Комплексный план приватизации.



Докладывая Правительству о положении дел в этой сфере, министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что мероприя­тия ведутся по четырем основным направлениям, в рамках которых актуализируется перечень приватизируемых объектов, определяются сроки, количество и способы реализации, а также списки компаний, остающихся в госсобственности, включая меры прозрачности и эффективности приватизации.



По итогам комплексной инвентаризации подведомственных организаций государственного и квазигосударственного секторов, проведенной в конце прошлого года, в Комплексный план дополнительно включены 137 организаций. Во исполнение поручения Главы государства из плана исключена 41 организация из числа не подлежащих передаче в конкурентную среду. В итоге на сегодня количест­во приватизируемых объектов составляет 879 организаций, из которых 68 – крупные компании.



По состоянию на 1 апреля 2017 го­да переутверждены графики и разработаны «дорожные карты» по продвижению каждого объекта в конкурентную среду.



На продажу через IPO⁄SPO в 2019–2020 годах планируется выставить 8 крупнейших активов страны, таких как «Эйр Астана», «Казатомпром», «Казахтелеком», «КазМунайГаз», Казпочта, «Самрук-Энерго», «Қазақстан темір жолы», «ТауКен Самрук».



Тимур Сулейменов сообщил, что на Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики приняты решения по способу реализации 22 крупных активов, из которых 8 компаний – респуб­ликанской собственности и 14 – ФНБ «Самрук-Казына», а также по 150 активам фонда, подлежащим передаче в конкурентную среду.



Сформированы перечни объектов, которые останутся в государственной собственности и квазигосударственном секторе, в том числе организаций, подлежащих ликвидации. При этом, как пояснил министр нацэкономики, специалис­ты основывались на результатах инвентаризации, где предлагалось сохранить в государственной собственности 6 450 организаций. Из них более 88% составляют объекты социальной сферы – детские сады, музеи, театры, больницы и объекты образования. Также в этот перечень входят 447 компаний квазигосударственного сектора. При этом предлагается ликвидировать 243 организации госсобственности.



Результаты инвентаризации будут отражены в реестре государственного имущества путем присвое­ния статуса каждой организации: «сохранить в государственной собственности постоянно или временно», «ликвидировать», «реорганизовать», «приватизировать».



В целях обеспечения прозрачнос­ти и эффективности приватизации, а также привлечения максимального количества потенциальных инвесторов в эти процессы нацкомпанией Kazakh Invest создан дополнительный интернет-ресурс, где предоставлена более емкая информация по объектам приватизации с освещением хода исполнения плана приватизации www.privatizаtion.gov.kz. Кроме того, разработан маркетинговый план продвижения программы приватизации, где определены мировые бизнес-центры по проведению роуд-шоу в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Сингапуре. Также обозначены медиапартнеры из числа известных международных телевизионных каналов и бизнес-изданий для подготовки маркетинговых материа­лов и общего PR-сопровождения процессов приватизации.



– Над наполняемостью этого информационного сайта нужно работать дополнительно. При этом следует обеспечить перевод информации на три языка – государственный, русский и английский, – отметил министр.



В связи с этим глава МНЭ предложил поручить Министерству по инвестициям и развитию, Kazakh Invest совместно с заинтересованными государственными органами и организациями обеспечить онлайн-информацию о приватизируемых объектах на трех языках, причем на еженедельной основе.



Касаясь актуальных аспектов приватизации, министр сообщил, что среди приватизируемых объектов есть ряд организаций, которые выполняют государственные задания в 2017 году. С учетом того, что в 2018 году они будут действовать в конкурентной среде на правах частных предприятий, госорганам необходимо своевременно внести корректировку в Перечень государственных заданий, с тем чтобы по передаче этих организаций в рынок они уже работали на основе участия в государственных закупках.



Меры по исполнению Комплексного плана



Согласно докладу министра финансов Бахыта Султанова, с 2016 года в рамках Комплексного плана приватизации реализованы 198 объектов на сумму 51 млрд тенге. При этом 18 объектов респуб­ликанской собственности реализованы на общую сумму 7 млрд тенге, 95 объектов коммунальной собственности – на 5 млрд тенге, 85 объектов квазигосударственного сектора – на 39 млрд тенге. Сняты с торгов 202 объекта, 126 из них находятся на стадии ликвидации, 33 – в состоянии реорганизации. По 32 объектам принято решение об их исключении из перечня объектов приватизации. Как пояснил глава Минфина, это СМИ, санатории, а также отдельные стратегические объекты АО «Самрук-Казына». В целом 11 объектов квазигосударственного сектора проданы в составе материнских компаний.



– На настоящий момент выполнение Комплексного плана приватизации с учетом реорганизованных и ликвидированных объектов составляет 47%, – отметил Бахыт Султанов.



По состоянию на начало текущего года на продажу в рамках Комплекс­ного плана оставалось 404 объекта.



Как пояснил министр, с целью определения оптимальных способов их ускоренной передачи в рынок в текущем году не менее 80% из оставшихся объектов были подвергнуты тщательному анализу. «Дорожные карты» продвижения каждого из этих объектов размещены на веб-портале Реестра государственного имущества.



В текущем году запланирована продажа 325 объектов, в том чис­ле 30 объектов республиканской собственности, 177 – коммунальной, 67 национальных холдингов и 51 СПК. Из них на сегодня проданы 22 и выставлены на торги 62 объекта. В 2018 году предстоит передать в рынок еще 61 объект, в частности 4 – республиканской собственности, 19 – коммунальной, 35 национальных холдингов и 3 СПК.



Из этих организаций 50 – топовые компании, из которых в 2017 году планируется продать 29 объектов, в том числе 20 – АО «Самрук-Казы­на», 1 – АО «НУХ «Байтерек» и 8 – респуб­ликанской собственности. В 2018 году планируется к реализации 21 топовый объект, в том числе один крупный коммунальной собственности, 10 – АО «ФНБ «Самрук-Казына», 3 – АО «НУХ «Байтерек», 3 – АО «НУХ «КазАгро» и 4 – респуб­ликанской собственности.



Реализация 18 крупнейших компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», из которых 14 – топовые, планируется в 2019–2020 годах.



– Для обеспечения мониторинга реализации объектов на каждом этапе в режиме online внедрена электронная система мониторинга, которая позволяет формировать на текущую дату отчетную информацию о ходе исполнения продавцами мероприятий по «дорожным картам», – сообщил глава Минфина.



Дополнительно министерством разработаны поправки в Правила продажи объектов приватизации, которые позволят по результатам проведенных торгов заключать с покупателями электронные договоры с ЭЦП. Предполагается, что это облегчит порядок заключения договоров купли-продажи и исключит излишние контакты инвестора с продавцом.



Бахыт Султанов отметил, что для ускорения процесса приватизации приняты необходимые меры.



Капитализация корпоративного сектора



В рамках второй волны приватизации АО «ФНБ «Самрук-Казына», оперирующее значительным объе­мом государственных активов, передаст в конкурентную среду 216 активов: 44 – крупных, 172 – средних компаний.



Глава фонда Умирзак Шукеев отметил, что в настоящее время из общего числа приватизируемых активов порядка 75% (162) согласованы с Государственной комиссией по способу их реализации. Из этого числа уже выбыли из Группы фонда 124 компании.



– Некоторые активы приходится выставлять на торги по несколько раз, но все же у нас есть уверенность в том, что они будут успешно реализованы, – отметил Умирзак Шукеев.



В настоящее время основное внимание сосредоточено на 65 топовых компаниях, передаваемых в конкурентную среду. Из них по 6 активам, таким как столичный завод по сборке локомотивов и другие предприятия, продажи уже состоялись, и соответствующие бумаги подписаны с определенными условиями.



Глава фонда доложил также о работе, проводимой с иностранными инвесторами в сфере приватизации. Ожидается покупка 8 крупных предприятий зарубежными инвесторами, в том числе заводов «Локомотив курастыру», «Электровоз курастыру», «Тулпар-Тальго» и других.



– Для повышения инвестиционной привлекательности активов мы предложили осуществить корректировки регуляторной базы для некоторых секторов, где имеются приватизируемые предприятия фонда. Также необходимо включить в механизм приватизации принцип ГЧП, что является общепринятой формой приватизации в мире, – отметил руководитель ФНБ.



По этой теме на заседании также выступили руководители холдингов: АО «Байтерек» – Ерболат Досаев и АО «КазАгро» – Нурлыбек Малелов, которые рассказали о мерах по ускорению приватизации компаний, а также работе по привлечению стратегических парт­неров из числа крупных международных корпораций.



Согласно информации руководителя АО «КазАгро», в рамках приватизации структурные компании холдинга планируется передать в конкурентную среду в 2018 году, зависимые организации – в 2017 году. Преобразование АО «Казагромаркетинг» завершится к концу текущего года, а передача компании в рынок запланирована на апрель 2018 года. Принцип продажи компании «Каз­агрофинанс» еще предстоит определить, но она тоже подлежит продаже в следую­щем году.



Подводя итоги обсуждения темы приватизации, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что новые графики реализации объектов приватизации переутверждены, а «дорожные карты» по каждому объекту с конкретными сроками их реализации внесены в Реестр государственного имущества. В связи с этим госорганам и холдингам необходимо обеспечить четкое соблюдение утвержденных графиков.



– Ведется работа по составлению перечня объектов, которые должны остаться в госсобственности. Более 100 объектов, не отвечающих принципам Yellow Pages, будут дополнительно включены в перечень объектов, подлежащих приватизации. Оставшиеся объекты госсобственности должны быть ликвидированы или реорганизованы, – отметил Премьер-министр.



Бакытжан Сагинтаев напомнил, что на расширенном заседании Правительства Глава государства поручил провести инвентаризацию всех объектов с государственным участием с целью передачи их в конкурентную среду. В связи с этим он поручил ответственным госорганам, акиматам и национальным холдингам до конца текущего года завершить эту работу.



Рабочие места и доступные кредиты



Следующим вопросом правительственного заседания стала Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. По словам министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой, с начала года 80 тыс. человек стали участниками программы, реализация которой позволила трудоустроить более 48 тыс. граждан. Еще 31 тыс. человек трудоустроена через центры занятости на свободные вакансии работодателей.



– С учетом предложений регионов ведомство совместно с Минобразования разработало 8 специальных проектов подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и типовые учебные планы, которые также будут применяться как единые стандарты краткосроч­ного обу­чения при вовлечении учебных центров работодателей и самих предпринимателей, – сообщила Тамара Дуйсенова, добавив, что в регио­нах начата реализация 91 проекта, в которых примут участие более 16 тыс. человек. В 5 регионах в пилотном режиме будет апробировано краткосрочное профессиональное обучение через мобильные учебные центры. К примеру, в Акмолинской области приобретены 3 учебных мобильных центра, в Актюбинской они создаются на базе 3 колледжей.



Для развития массового предпринимательства в текущем году предусмотрено 38,5 млрд тенге. В планах – выдать 5,8 тыс. микрокредитов и обучить основам предпринимательства 15 тыс. человек. Кроме того, в целях расширения доступности кредитов сокращено количество документов с 30 до 14, предоставляемых физическими лицами, а юридическими лицами – до 9 документов.



Активная работа начата по развитию рынка труда – 12,5 тыс. человек направлены на социальные рабочие места, 7 тыс. молодых специалис­тов – на молодежную практику и более 28 тыс. – на общественные работы. Чтобы повысить трудовую мобильность, Правительством определены 4 региона выбытия и 7 регио­нов прибытия граждан. Как отметила Тамара Дуйсенова, на текущий год квота внутренних переселенцев, включая оралманов, установлена в количестве 2,7 тыс. человек.



– Предварительные результаты показали, что объемы внутреннего переселения оказались намного больше запланированного. По ходу реализации мер мы представим предложения по уточнению расходов республиканского и местного бюджетов в сторону увеличения, – сказала глава ведомства.



По словам Тамары Дуйсеновой, для обеспечения доступности услуг, предоставляемых в рамках программы, совместно с Министерством информации и коммуникаций в 192 ЦОНах организованы 235 рабочих мест для специалистов центров занятости. Таким образом, граждане могут получить информацию или стать участниками программы, обратившись в ЦОНы. С 1 мая такие услуги будут оказываться через отделения Казпочты в населенных пунктах, где нет акиматов сельских округов.



В завершение глава ведомства подчеркнула, что местным исполнительным органам необходимо активизировать работу по максимальному охвату населения программой, на реализацию которой в 2017 году предусмотрено 85,3 млрд тенге.



За Министерством национальной экономики закреплено администрирование микрокредитования предпринимательской деятельности, гарантирования микрокредитов предпринимателей в городах, а также реализация проекта «Бизнес Бастау» по обучению безработного и самозанятого населения в сельских населенных пунктах в 2017 году. Говоря о преимуществах новой программы, глава МНЭ Тимур Сулейменов отметил, что микрокредиты будут предоставляться до 8 тыс. МРП (18 млн тенге) сроком до 7 лет с конечной ставкой вознаграждения не более 6%. Учитывая, что текущие ставки микрокредитования на рынке – от 22 до 30%, кредитование в рамках программы представляется крайне выгодным для реализации бизнес-проектом. В городах микрокредиты будут выдаваться через АО «ФРП «Даму». На микрокредитование предпринимательской деятельности ежегодно в городах предусматривается выделять по 10 млрд тенге.



Гарантирование будет предоставляться до 50% от стоимости микрокредитов для действующих предпринимателей и до 80% – для начинающих предпринимателей. Как отметил министр, гарантом от государства в городах выступит АО «ФРП «Даму».



– На сегодня соответствующие лимиты по средствам из местного бюджета в установленном порядке определены местными исполнительными органами. По средствам из республиканского бюджета решением Правительства РК от 31 марта 2017 года соответствующие условия бюджетного кредитования определены, до конца апреля текущего года средства поступят местным исполнительным органам, – сказал Тимур Сулейменов. Он также отметил, что правила, регламентирующие порядок микрокредитования и гарантирования, приняты ведомственным приказом министерства в январе 2017 года и вступили в силу.



Учиться и надеяться на свои силы



По данным министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, в рамках программы планируется обучить более 47 тыс. человек. В нынешнем году подготовка кадров охватит 21,3 тыс. человек и курсовое обучение – 26 тыс. человек. В регионах созданы 825 мобильных групп по формированию списков претендентов на подготовку кадров из числа выпускников 9–11-х классов, лиц, не имеющих квалификации, из малообеспеченных семей и испытывающих затруднения в жизненной ситуации. Определен перечень из 360 организаций образования.



– Министерством ведется работа по разработке модульных интегри­рованных учебных программ по техническим, сельскохозяйственным, технологическим специальностям, а также сферам сервиса и обслуживания. Участники будут обеспечены стипендией, одноразовым горячим питанием, проездом, – подчеркнул Ерлан Сагадиев. Кроме того, центры занятости формируют состав участников из молодежи до 29 лет, безработных, независимо от регистрации в центрах занятости населения, и самозанятых.



По данным первого вице-минист­ра сельского хозяйства РК Кайрата Айтуганова, программой предусмот­рен срок предоставления микрокредитов в сельской местности и в малых городах до 5 лет на все направления, а для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов – до 7 лет. При этом максимальная сумма микрокредита увеличена до 18 млн тенге, а конечная ставка для участников программы составит не более 6% годовых.



Из республиканского бюджета на микрокредитование сельского предпринимательства преду­смотрен бюджетный кредит на 2017–2019 годы в размере 84,1 млрд тенге, в том числе на 2017 год – 27,1 млрд тенге.



Микрокредиты в сельской местности и в малых городах предоставляются микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами, фондирование которых проводится через АО «Аграрная кредитная корпорация», а также через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».



Решить проблемы залога приз­вано частичное гарантирование микрокредитов. Для начинающих предпринимателей размер гарантий составит до 85% от стои­мости микрокредита, для действующих – до 50%. На гарантирование микро­кредитов за счет трансфертов общего характера в текущем году планируется направить в сельскую местность 2,8 млрд тенге. Гарантом от государства в сельской местности выступит АО «Каз­агрогарант».



Для реализации мероприятий по кредитованию сети пунктов приема молока и поддержке семейных молочно-товарных ферм, финансированию развития плодоовощеводства, сельскохозяйственных кооперативов и откормочных площадок в 2016 году были выделены средства в сумме 10,4 млрд тенге.



Финансирование в рамках Программы развития продуктивной занятости в сельской местности и малых городах кредитующими организациями будет начато в третьей декаде апреля.



Как отметил председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, перед палатой, которая является оператором по нефинансовой поддержке, поставлены конкретные задачи вовлечения в программу 15 тыс. безработных и самозанятых в 80 районах страны, а также создание 3 тыс. новых субъектов бизнеса. Впрочем, при поддержке местных акиматов в районах часть работ уже проведена, оборудованы учебные классы, приобретено оборудование, обучен пул из 100 бизнес-тренеров, созданы рабочие группы по реализации проекта в рамках региональных палат.



Аблай Мырзахметов обратил особое внимание на вопросы гарантирования, отметив, что залоговая проблема сегодня стала ключевой, учитывая, что стартового капитала у большинства самозанятого населения попросту нет.



Программа уже стартовала в регионах, в частности, по словам акима Акмолинской области Малика Мурзалина, на реализацию программы, в которой примут участие 7 605 человек, в области выделено 4,6 млрд тенге.



Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов сообщил, что на 2017 год в регионе запланировано создание 26 тыс. рабочих мест, в том числе по имеющимся вакансиям устроены 4 638 человек.



Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев отметил важность инициативы межрегиональной ярмарки вакансий с учас­тием работодателей. В результате прошедшей в ЮКО в апреле первой такой ярмарки подписаны меморандумы о межрегиональном сотрудничестве, а 672 семьи (2 тыс. человек) пожелали переселиться в северный и центральный регионы с трудоустройством на предложенные вакантные рабочие места.



В завершение заседания Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил направить все усилия для дальнейшей реализации этой программы, итоги которой будут рассматриваться ежеквартально.

