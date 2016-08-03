​Обеспечить конкурентоспособность

В ходе встречи К. Бозумбаев доложил Главе государства о ключевых показателях развития неф­тегазовой, нефтегазохимической и энергетической отраслей, а также сообщил о планах работы на предстоящий период.

Также был обсужден ход реализации крупных инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей и энергетической промышленности, в том числе планируемый до конца года ввод в эксплуатацию месторождения Кашаган, расширение производственных мощностей Тенгиза и увеличение добычи жидких углеводородов на Карачаганакском месторождении.

Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и удовлетворения растущих потребностей экономики в энергоносителях. Кроме того, Президент отметил важность принятия мер по наращиванию научно-технологического потенциала и созданию условий для обеспечения перехода страны к низкоуглеродному развитию и «зеленой» экономике.

В свою очередь министр энергетики отметил, что незначительное сокращение объема добычи нефти в текущем году обусловлено снижением цен на основные энергетические ресурсы в мире.

– По итогам первого полугодия добыто 38,8 миллиона тонн нефти, что составляет порядка 97% от объемов добычи за аналогичный период прошлого года. До конца текущего года планируется увеличить уровень добычи до 75 миллионов тонн. Вместе с тем переработано 6,9 миллиона тонн нефти, что почти на 5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, – сказал К. Бозумбаев.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.