​Обеспечить обратную связь

В ходе совещания Асет Исекешев подчеркнул важность усиления контроля за полным и качественным исполнением поручений Главы государства.

Как сообщил Руководитель Администрации, в целях дальнейшей реализации задач Послания Президента народу Казахстана, государственных программ, Плана нации «100 конкретных шагов» будет внедрена система контроля и мониторинга, ориентированная на достижение конкретных результатов. В данном контексте Асет Исекешев отметил, что деятельность государственных органов, как неоднократно указывал Президент, должна быть направлена на рост благосостояния, доходов и качества жизни населения.

– На основе регулярных социологических исследований и анализа разработана Карта острых инфраструктурных и социальных вопросов регионов страны, которая передана для дальнейшей работы в Правительство и акимам, – сказал Руководитель Администрации.

В ходе совещания также было подчеркнуто, что важным условием эффективной деятельности государственных органов являются открытость и активное взаи­модействие с населением. В связи с этим принят новый формат­ работы в регионах, который под­разумевает проведение вместо ежегодной отчетной встречи регулярных встреч акимов с жителями всех районов, в том числе с организацией личного приема граждан. Также во всех районных и городских акиматах внедрят сис­темы прямого взаимодействия и обратной связи с населением. Это позволит оперативно решать насущные вопросы населения и получать объективную информацию из регионов. Данная работа будет проводиться совмест­но с партией «Nur Otan» в рамках проекта «Халыққа көмек», ини­циированного Главой государства.

Асет Исекешев сообщил, что Администрация Президента будет и впредь уделять особое внимание действенному проведению социальной политики, обеспечению верховенства права и безопаснос­ти граждан, повышению качества государственных услуг, борьбе с коррупцией, повышению качества региональной инфраструктуры, в том числе в рамках проектов «Құтты мекен» и «Ауыл – ел бе­сiгi», а также активной реализации проектов в рамках программы «Рухани жаңғыру».

В завершение Асет Исекешев подчеркнул, что изменятся принципы оценки работы руководителей местных и центральных государственных органов, которые включают внедрение новой системы мониторинга и контроля эффективности реализации реформ и государственных программ. Этим будет заниматься создаваемый по поручению Президента совместно с партией «Nur Otan» Центр оценки эффективности и мониторинга.

По итогам совещания всем соответствующим структурным подразделениям Администрации поручено обеспечить качественное и своевременное исполнение поставленных задач.