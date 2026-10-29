Обеспечить практическую реализацию реформ

Открывая заседание, Айбек Дәдебай обратился к коллегам, отметив значимость Послания Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историчес­ком цикле» для дальнейшей реализации реформ, и обозначил ключевые ориентиры, поставленные перед обновленной политической системой страны.

– Сегодня Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным Посланием народу Казахстана. Это первое Послание после принятия новой Конституции и обновления всей политической системы. И теперь Глава государства ставит перед новыми политическими институтами конкретные задачи – обеспечить практическую реализацию проводимых реформ, наполнив их конкретным содержанием. В центре внимания Президента неизменно остаются человек, его благополучие и развитие регионов, – сказал председатель Курултая.

Спикер подчеркнул, что Послание задает новый импульс для целенаправленной и ускоренной работы всех государственных и общественных структур на благо страны и граждан. Предложенные Главой государства решения призваны устранить проблемы, долгое время не находившие должного разрешения, и заложить фундамент устойчивого развития страны на годы вперед. И депутаты Курултая должны быть в авангарде реализации масштабных преобразований, предложенных Президентом.

– Депутаты Курултая в полной мере поддерживают все инициативы Главы государства, заложенные в Послании, и приложат все усилия, чтобы качественно и в срок исполнить все поручения Главы государства. Особое внимание будет уделено донесению сути Послания до всех слоев общества и консолидации граждан вокруг его реализации, – отметил Айбек Дәдебай.

В этой связи он обозначил ключевые направления работы Курултая на ближайшую перспективу. Среди них – законодательное сопровождение инициатив ­Президента, привлечение к законотворчес­кой работе экспертов и представителей гражданского общества, а также разъяс­нение основных положений Послания.

В частности, необходимо совместно с Правительством сформировать конкретный план законопроектной работы, установить четкие сроки подготовки по каждому документу и особое внимание уделить дальнейшей правоприменительной практике. При этом, как подчеркнул председатель Курултая, каждая норма в новых законах должна конкретно решать поставленные Главой государства задачи.

Так, Президент поручил сохранять баланс между накоплением средств Нацио­нального фонда и их использованием, направляя ресурсы исключительно на наиболее полезные для общества цели. Айбек Дәдебай заверил, что этот вопрос будет находиться под непосредственным контролем депутатов Курултая.

В Послании определены и другие приоритетные направления развития: логистическая инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, банковский сектор, строительство нового города Алатау. Отдельно обозначены совершенствование налоговой политики и принятие нового Гражданского кодекса. Депутаты Курултая обязуются содействовать реализации задач и обеспечить их законодательное сопровождение.

Айбек Дәдебай также сообщил, что в ближайшее время группа депутатов отправится в регионы для разъяснения Послания. Они встретятся с трудовыми коллективами, молодежью, представителями бизнеса и аграрного сектора. Главная задача – донести до широких слоев общества суть и прогрессивность Послания и вовлечь как можно больше граждан в реализацию инициатив Главы государства.

В ходе заседания Курултай принял в двух чтениях Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». С нормами документа депутатов ознакомил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Протокол подписан главами государств – членов ЕАЭС 28 июля 2025 года в городе Москве. Его положения направлены на совершенствование правового регулирования в рамках ЕАЭС и устранение пробелов, выявленных в ходе правоприменительной практики.

– Представляемым протоколом предус­мотрено внесение 30 поправок в Договор о ЕАЭС. Они охватывают вопросы функционирования внутреннего рынка, государственных закупок, технического регулирования, торговли услугами, конкуренции, электроэнергетики и транспорта, – пояснил министр.

В частности, закрепляется полномочие Евразийской экономической комиссии утверждать методологию квалификации препятствий на внутреннем рынке союза и признания барьеров и ограничений устраненными. Данная норма определяет правовую основу для единообразного подхода к работе комиссии и способствует улучшению формирования без­барьерной среды между нашими странами.

Отдельного внимания заслуживает реализация инициативы Казахстана в сфере государственных закупок. Протокол закрепляет взаимное признание банковских гарантий, что позволяет отечественным предпринимателям выйти на рынки государственных закупок государств – членов ЕАЭС при наличии гарантии от казахстанского банка. Ранее требовалось получение гарантий банков других государств-членов.

Кроме того, устраняется дублирование норм об обмене сведениями, связанными с уплатой ввозных таможенных пошлин, поскольку соответствующий обмен уже предусмотрен Таможенным кодексом ЕАЭС. Уточняются также цели использования комиссией информации, представляемой государствами-членами.

В сфере конкуренции уточняется порядок принудительного исполнения решений комиссии с учетом законодательства государства, на территории которого они исполняются.

Наряду с этим исключаются устаревшие нормы и термины, а также вносятся редакционные изменения, включая корректировки наименования столицы Казахстан с «Нур-Султан» на «Астана».

Таким образом, изменения направлены на устранение дублирующих положений, уточнение действующих механизмов и повышение прозрачности отдельных процедур в рамках союза.