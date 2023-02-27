Обеспечить права граждан

В Астане прошло заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное обсуждению деятельности Министерства внутренних дел по обеспечению конституционных прав граждан на начальных стадиях уголовного процесса.

В обсуждении участвовали представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, международных и неправительственных организаций, адвокатуры, других институтов внесудебной защиты прав человека, организаций образования и науки, общественности и СМИ.

На повестку дня были вынесены вопросы соблюдения конституционных прав граждан на этапе досудебного расследования уголовных дел, гарантированных Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом, законами РК, международными пактами ООН о правах человека, Конвенцией против пыток и другими ратифицированными международными договорами. Председатель комиссии Игорь Рогов отметил важность соблюдения конституционных прав и свобод человека в деятельности правоохранительных и специальных органов, особенно на начальных стадиях уголовного процесса. При этом он особо акцентировал внимание на необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в правоохранительной сфере и приведения его в соответствие со стандартами стран ОЭСР.

Члены и эксперты комиссии рекомендовали на законодательном уровне рассмотреть вопрос о необходимости внедрения видеоформата следственных действий, который будет исключать коррупционные правонарушения и фальсификацию доказательств в уголовных делах.