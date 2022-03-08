Обеспечить права и возможности

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Александр Бри

Расширение прав и возможностей женщин, достижение гендерного равенства остается одним из приоритетов для Казахстана.

Международный финансовый центр «Астана» при содействии Посольства РК в США провел заседание виртуального «круглого стола» на тему «Расширение экономических прав и возможностей женщин путем образования». Мероприятие проводится второй год подряд и демонстрирует твердую приверженность Казахстана и США делу продвижения равенства, безо­пасности и расширения прав и возможностей женщин.

Темы, обсуждавшиеся на мероприятии, тесно перекликаются с приоритетами повестки дня Главы государства Касым-Жомарта Токаева и указом Президента о дальнейших мерах в области прав человека, где гендерное равенство определено как одно из основных направлений.

В ходе сессии, как отмечается в сообщении МИД РК, спикеры обсудили конкретные проекты, продвигающие казахстанско-американское сотрудничество в сфере расширения прав и возможностей женщин, гендерного равенства и предпринимательства.

Заместитель руководителя Администрации Президента – специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан рассказал о прогрессе страны в различных аспектах продвижения прав женщин. К числу основных вех относятся введение обязательной 30-процентной квоты для участия женщин и молодежи в выборах и ее применение для распределения депутатских мандатов, принятие Плана действий по реализации резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, отмена перечня запрещенных профессий для женщин (включавшего более 200 профессий) и многие другие.

Спикеры обсудили практический пример применения гендерных линз в финансовом секторе Казах­стана, имеющиеся образовательные программы и инициативы, участие в которых расширяет возможности для реализации потенциала женщин.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов отметил, что Международный финансовый центр получил предварительное одобрение, при условии наличия финансирования, на реализацию программы Академии для женщин-предпринимателей Государственного департамента США в Казахстане.

Закрывая мероприятие, посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев­ подчеркнул, что интерес нашей страны к расширению экономичес­ких прав и возможностей женщин обусловлен тем, что женское предпринимательство играет значительную роль в соз­дании рабочих мест и стимулировании экономического роста.

Он предложил рассмотреть воп­рос о создании совместных двусторонних альянсов по расширению прав и возможностей женщин, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень.

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