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Обеспечить права

Асель Муканова

Члены Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева посетили Восточный Казахстан.

Активисты провели ряд встреч с трудовыми коллективами, бизнес-сообществом, представителями этнокультурных объединений и многодетными матерями в Восточно-Казахстанской области. На каждой встрече поднимались актуальные вопросы и шло бурное обсуждение.

– В последние три с половиной года наша страна прошла немало испытаний, которые только сплотили нашу нацию, укрепили ее единство, гражданскую идентичность. Сильный Казахстан можно построить только на надежном фундаменте внутриполитической стабильности, межэтнического согласия, незыблемости государственного суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также защиты национальных интересов и гражданского патриотизма. Уверен, в предстоящий период мы вместе продолжим строить сильный Казахстан, – подчеркнул руководитель делегации Республиканского общественного штаба Маулен Ашимбаев на встрече с этнокультурными объединениями.

Во время встречи с молодыми IT-специалистами члены РОШ акцентировали внимание на приоритетах предвыборной программы кандидата в части цифровизации.

Далее члены РОШ совместно с местными экспертами в сфере предпринимательства обсудили меры по снижению бюрократического давления на бизнес. В этот же день состоялась встреча с трудовым коллективом производственно-инжиниринговой компании ТОО «Силумин-Восток», в рамках которой обсудили создание конкурентной и безо­пасной трудовой среды. Важно права работников обеспечить посредством сильных профсою­зов и жесткого государственного надзора.

Кроме того, сторонники Касым-Жомарта Токаева провели встречу с многодетными матерями, где подробно рассказали о социальном направлении предвыборной программы.

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