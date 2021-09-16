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​Обеспечить приток инвестиций
Фарид Юмашев

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что целевой объем инвестиций в основной капитал, привлекаемых минис­терством в сферах экологии, геологии, рыбного, лесного и водного хозяйства на 2021–2025 годы, составляет 2,5 трлн тенге.

Пул инвестиционных проектов, в частности, включает строительство мусоросжигательных заводов Waste to Energy в городах Нур-Султане, Актобе, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Караганде и Алматы. Предусматриваются расширение сотрудничества с иностранными партнерами в области геологического изучения недр, развитие рыбоводческих хозяйств с замкнутым циклом водообеспечения, прудовых и садковых хозяйств, организация морского рыболовства на Каспии, строительство заводов по комбикормам, переработке цист артемии и других.

Для развития экологического туризма в лесном фонде, по словам Сериккали Брекешева, будут осуществлены проекты по созданию необходимой инфраструктуры в государственных национальных природных парках Иле-Алатау, Чарын, «Көлсай көлдері», «Алтын-Эмель» и других.

В сфере водного хозяйства планируется реконструкция и модернизация Тасоткельского магистрального канала в Жамбылской области, Большого Алматинского канала, водохозяйственных и гидромелиоративных систем Алматинской области, строительство водовода с кас­кадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области.

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов доложил, что в портфеле Банка развития Казахстана (БРК) имеются 61 инвестиционный проект и 16 предэкспортных операций на общую сумму 7,1 трлн тенге. За 6 месяцев текущего года БРК профинансировал 5 инвест­проектов на 47 млрд тенге в сферах ВИЭ, автомобилестроения, ГМК и туризма и 14 экспортных операций на 67,9 млрд тенге.

Одобрено к финансированию 4 инвестпроекта в сферах логис­тики, стройиндустрии, возобновляемой энергетики, ГМК, а также 2 предэкспортные операции на сумму 211 млрд тенге.

По линии Фонда развития промышленности профинансировано 198 проектов на общую сумму 45,88 млрд тенге по обновлению сельскохозяйственной техники, автобусного парка, грузовых вагонов, коммунальной и пожарной техники, поддержке отечественных производителей автомобилей. В рамках развития АПК дочерними структурами АО «НУХ «Байтерек» в первом полугодии 2021 года выдано 14 397 займов на сумму 282,5 млрд тенге. Всего до конца года планируется профинансировать сектор в объеме 388,3 млрд тенге, выдать 373 гарантии на 831 млн тенге.

Председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов доложил о том, что специальное инвестиционное под­разделение Task Force прорабатывает 57 проектов на сумму более 12 млрд долларов в сферах АПК, химической и горно-металлургической промышленности, фармацевтики, энергетики, производства строительных материалов, транспорта и логистики.

Заместитель акима Жамбылской области Алмас Мадиев отметил, что на 2021–2025 годы акиматом сформирован пул из 107 инвестиционных проектов на общую сумму 2,5 трлн тенге в таких сферах, как АПК, химическая и горно-металлургическая промышленность, ВИЭ, выпуск стройматериалов и других.

За 8 месяцев объем инвестиций в основной капитал в Жамбылской области составил 231,1 млрд тенге, что на 20,2% больше аналогичного периода прошлого года. Всего нынче планируется обеспечить приток инвестиций в основной капитал в размере 421 млрд тенге.

Заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов сообщил, что на предстоящее пятилетие акиматом сформирован пул из 330 проектов на сумму 1,8 трлн тенге в таких сферах, как АПК, стройиндустрия, ГМК, энергетика, машиностроение, туризм, образование и других. В текущем году начата реализация 108 проектов на общую сумму 695,8 млрд тенге.

За январь – август объем инвестиций в основной капитал в Акмолинской области составил 276,3 млрд тенге, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Всего в текущем году планируется обеспечить приток инвестиций в основной капитал в размере 558 млрд тенге.

Заслушав отчеты, глава Правительства поручил всем государственным органам, акиматам регионов и субъектам квазигосударственного сектора продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций, сообщила пресс-служба Премьер-министра. 

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