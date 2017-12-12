​Обеспечить проведение реформ

Выступая перед депутатами на пленарном заседании Сената, Глава государства остановился на вопросах модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности страны. Президент также обратил внимание на необходимость проведения кадровых перестановок в судебной, надзорной и правоохранительной системах.

– Находившийся на посту председателя Конституционного совета Игорь Рогов достиг пенсионного возраста, в соответствии с законодательством он освобожден от занимаемой должности, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Хочу выразить ему благодарность за плодотворный труд и хорошую работу. Председателем Конституционного совета назначен Мами Кайрат Абдразакович.

В связи с этим Президент внес предложение освободить от должности председателя Верховного суда Кайрата Мами, а на этот пост представил кандидатуру экс-генерального прокурора РК Жакипа Асанова.

– Этот выбор не случайный. Мы вступаем в следующий этап модернизации судебно-правоохранительной системы, связанный с принятием нового закона. Поэтому новому руководителю судебных органов предстоит обеспечить эффективную и быструю его реализацию. В результате казахстанское правосудие должно стать более прогрессивным и справедливым. Полагаю, что кандидатура Жакипа Асанова полностью отвечает самым высоким требованиям, – отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул личные качества и профессиональные навыки кандидата, предложенного на пост председателя Верховного суда, а также выразил благодарность Кайрату Мами за вклад в развитие судебной системы страны.

Кроме того, Нурсултан ­Назарбаев внес на согласование в Сенат Парламента кандидатуру Кайрата Кожамжарова на пост Генерального прокурора.

– Он многие годы работал в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, – напомнил Президент. – У него имеется руководящий опыт и опыт работы в органах прокуратуры. В связи с его переходом на пост Генерального прокурора председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции назначается Алик Шпекбаев.

Депутаты Сената Парламента путем открытого голосования приняли соответствующие пос­тановления об освобождении Кайрата Мами от должности председателя Верховного суда и назначении Жакипа Асанова на эту должность, а также согласовали кандидатуру Кайрата Кожамжарова на пост Генерального прокурора.

Президент Казахстана еще раз акцентировал внимание на важности проведения качественных и своевременных реформ в судебной и правоохранительной системах страны.

После завершения заседания Жакип Асанов рассказал журналистам о приоритетах работы в новой должности. Он пообещал, что судебная система Казахстана будет более открытой.

– Глава государства держит на контроле реформирование судебной системы. При этом наша важнейшая задача – обеспечить ее открытость и прозрачность, ведь именно данные аспекты выступают приоритетами, определенными в Послании Президента страны и в Плане нации «100 конкретных шагов», – зая­вил он. – Уже сейчас все судебные процессы записываются на видео, в работе находится большой проект по цифровизации уголовного процесса. Все уголовные дела в ближайшее время мы переведем в электронный формат, это повысит в первую очередь защищенность граждан. То же самое собираемся сделать по административным делам.

Новый руководитель Верховного суда отметил, что в плане реформирования и совершенствования судебной системы в республике уже проделана серьезная работа, но на этом останавливаться нельзя. Для того чтобы Казахстан мог войти в группу 30 развитых стран мира, необходимы значительные изменения не только в судебной, но и в надзорной, правоохранительной системах.