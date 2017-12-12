​Обеспечить проведение реформ

Адина Нурберген

Выступая перед депутатами на пленарном заседании Сената, Глава государства остановился на вопросах модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности страны. Президент также обратил внимание на необходимость проведения кадровых перестановок в судебной, надзорной и правоохранительной системах.

– Находившийся на посту председателя Конституционного совета Игорь Рогов достиг пенсионного возраста, в соответствии с законодательством он освобожден от занимаемой должности, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Хочу выразить ему благодарность за плодотворный труд и хорошую работу. Председателем Конституционного совета назначен Мами Кайрат Абдразакович.

В связи с этим Президент внес предложение освободить от должности председателя Верховного суда Кайрата Мами, а на этот пост представил кандидатуру экс-генерального прокурора РК Жакипа Асанова.

– Этот выбор не случайный. Мы вступаем в следующий этап модернизации судебно-правоохранительной системы, связанный с принятием нового закона. Поэтому новому руководителю судебных органов предстоит обеспечить эффективную и быструю его реализацию. В результате казахстанское правосудие должно стать более прогрессивным и справедливым. Полагаю, что кандидатура Жакипа Асанова полностью отвечает самым высоким требованиям, – отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул личные качества и профессиональные навыки кандидата, предложенного на пост председателя Верховного суда, а также выразил благодарность Кайрату Мами за вклад в развитие судебной системы страны.

Кроме того, Нурсултан ­Назарбаев внес на согласование в Сенат Парламента кандидатуру Кайрата Кожамжарова на пост Генерального прокурора.

– Он многие годы работал в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, – напомнил Президент. – У него имеется руководящий опыт и опыт работы в органах прокуратуры. В связи с его переходом на пост Генерального прокурора председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции назначается Алик Шпекбаев.

Депутаты Сената Парламента путем открытого голосования приняли соответствующие пос­тановления об освобождении Кайрата Мами от должности председателя Верховного суда и назначении Жакипа Асанова на эту должность, а также согласовали кандидатуру Кайрата Кожамжарова на пост Генерального прокурора.

Президент Казахстана еще раз акцентировал внимание на важности проведения качественных и своевременных реформ в судебной и правоохранительной системах страны.

После завершения заседания Жакип Асанов рассказал журналистам о приоритетах работы в новой должности. Он пообещал, что судебная система Казахстана будет более открытой.

– Глава государства держит на контроле реформирование судебной системы. При этом наша важнейшая задача – обеспечить ее открытость и прозрачность, ведь именно данные аспекты выступают приоритетами, определенными в Послании Президента страны и в Плане нации «100 конкретных шагов», – зая­вил он. – Уже сейчас все судебные процессы записываются на видео, в работе находится большой проект по цифровизации уголовного процесса. Все уголовные дела в ближайшее время мы переведем в электронный формат, это повысит в первую очередь защищенность граждан. То же самое собираемся сделать по административным делам.

Новый руководитель Верховного суда отметил, что в плане реформирования и совершенствования судебной системы в республике уже проделана серьезная работа, но на этом останавливаться нельзя. Для того чтобы Казахстан мог войти в группу 30 развитых стран мира, необходимы значительные изменения не только в судебной, но и в надзорной, правоохранительной системах.

Популярное

Все
Всю жизнь жила надеждой
Приоритеты евразийской интеграции
Совместная борьба с контрафактом
Как сделать бизнес экологичным?
Западные ворота страны
Роль социального предпринимательства
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Возрождение искусства жырау
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Наука откроет путь
Самое лучшее детство
Самый эффективный способ – живое общение
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Героический путь Зияды Досбергеновой
Знали деды, знаем и мы
Счастливы вместе
Каменная летопись степи
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
На скамейке
На огороде «цифра» помогает
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Интриги Первой лиги
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]